波羅的海3國議會領袖 向美提警告：俄將侵略我們

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海三國議員17日作準備，將到美國聯邦參院作證，呼籲美國提供更多支援部隊、地面防空武器及戰鬥機，防止俄羅斯侵略。（歐新社）

烏克蘭前國會議員赫拉申科(Anton Gerashchenko)日前轉貼一段影片，為退役俄羅斯軍事將領談及可能入侵波羅的海(Baltic)等地區，時機敏感再次引起討論；而波羅的海三國議會領袖17日也向美國赫爾辛基委員會(U.S. Helsinki Commission)提出警告，稱俄羅斯將在烏克蘭之後攻擊波羅的海地區。

波羅的海三國議會領袖表示，他們尚未被俄羅斯攻擊是因為受到北約(NATO)的保護，但未來幾年俄羅斯對世界的威脅將不會消失；他們也呼籲美國提供更多支援部隊、地面防空武器及戰鬥機，防止俄羅斯侵略。

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛 為波羅的海三國，皆為北約成員國。

俄羅斯國營電視台「Rossiya 1」去年曾邀請退役陸軍上校柯羅欽科(Igor Korotchenko)參加直播節目，討論俄軍可能入侵波羅的海國家，以及瑞典部分地區的計畫。

由赫拉申科轉貼的內容顯示，柯羅欽科接受「Rossiya 1」直播節目中表示，俄軍可能朝波羅的海的俄國 海港城市加里寧格勒(Kaliningrad)推進，封鎖波蘭往來立陶宛的蘇瓦烏基(Suwalki)走廊，阻止北約成員國強化當地軍力。

此外，「Rossiya 1」畫面顯示，被譽為「波羅的海航空母艦」的瑞典最大的哥特蘭島(Gotland)被用紅筆圈了起來。

柯羅欽科說：「俄軍打算空降哥特蘭島，部署S-400防空飛彈系統，以及棱堡(Bastion)岸基反艦系統。」

柯羅欽科曾任職俄國參謀部，他表示，一但俄軍決定大規模入侵，「北約雷達將全數失明，什麼都看不見」，這會是一次攻掠多國的情況。

「Rossiya 1」畫面特寫隔絕白俄羅斯 與俄國飛地加里寧格勒的「蘇瓦烏基走廊」(Suwalki Gap)，加里寧格勒是第二次大戰後，俄國從德國兼併的爭議地區。

柯羅欽科解釋，俄國將朝加里寧格勒向北推進戰事，朝蘇瓦烏基走廊前進，隔絕波蘭與立陶宛的北約軍援。

他說：「西方國家與北約盟國會知道，俄國在加里寧格勒畫設400公里的禁飛區」；他接著說，這樣一來，俄軍將在整個波羅的海來去自如。