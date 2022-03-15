俄懲罰性狂轟 基輔飛機廠、公寓炸毀 烏西電視塔9死

俄軍砲擊烏克蘭多個城市，許多平民目標被炸。圖為基輔一幢公寓大樓被擊中後，烏克蘭消防員在戰火下撤出居民。(Getty Images)

俄羅斯軍隊14日持續懲罰性砲擊烏克蘭 多個城市，首都基輔的飛機工廠和一棟公寓樓被炸毀、西部安托波市(Antopol)一座電視塔和一棟行政大樓被擊中，至少九人死亡；難民撤離車隊160輛車首次沿人道走廊離開被包圍的南部戰略港市馬立波(Mariupol)。

俄軍首承認 軍官命喪馬立波

俄軍首次承認，一名俄國 軍事情報局(GRU)的軍官命喪馬立波，侵烏迄今已有12名指揮官陣亡。俄軍還指，烏軍發射飛彈攻擊反烏人士控制的頓內次克 (Donetsk)，造成20位平民死亡、28人受傷，傷者包含兒童。

美聯社報導，俄烏雙方14日視訊進行第四輪談判，但俄軍攻勢未減；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，第四輪涉及高階官員的談判「技術性暫停」，訂明日續談。

馬立波160車 人道走廊撤離

紅十字會(Red Cross)表示，俄軍對平民造成的傷害簡直是場噩夢；所幸160輛車組成的撤離車隊14日終於沿著人道走廊路線，離開缺水電、糧食與藥物的馬立波，向西前往札波羅熱(Zaporizhzhia)，成為過去一周來罕見的希望曙光。

美國匿名國防部官員表示，在俄烏談判之際，俄軍仍在距離基輔中央約15哩處。烏克蘭官員表示，俄軍持續轟炸基輔郊區。

基輔最大的飛機製造工廠、安托諾夫(Antonov)飛機工廠遭飛彈擊中，引發大火，造成兩人死亡；俄軍飛彈另擊中基輔奧博隆區(Obolonskyi)一棟九層樓公寓，造成兩人死亡。

基輔西北側的伊爾平(Irpin)、布查(Bucha)和霍斯托梅爾(Hostomel)都遭到俄軍攻擊，成為俄軍試圖掠奪基輔之際，最慘烈的戰場之一。

烏南城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)與港市赫爾松(Kherson)、北部切爾尼戈夫(Chernihiv)遭受攻擊，西部城市安托波的電視塔被擊中，造成九人死亡。

每日郵報報導，軍情局出身的31歲格魯什查克上尉(Alexey Glushchak)在馬立波陣亡，成為俄軍入侵烏克蘭以來第12位陣亡軍官，但俄方未詳述他殉難的細節。

俄控烏軍 炸死頓內次克平民

半島電視台報導，俄國國防部14日指控烏軍空襲頓內次克，造成23平民喪生、28人受傷，犯下戰爭罪。

頓內次克共和國首領普希林(Denis Pushilin)說，平民住宅區被炸毀，飛彈來襲時，「人們在ATM前排隊，或在站牌附近等公車，還有幼童喪命」。

烏軍發言人否認攻擊頓內次克，稱「無疑是俄國發射的火箭或其他軍火」。

俄國總統府發言人對頓內次克遭攻擊表示，那是「一場悲劇」。