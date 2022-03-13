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馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

記者顏伶如／綜合報導
特斯拉創辦人馬斯克兌現「無房」承諾，出售加州房產，目前為止已賣掉七棟房，目前是德州「租屋族」。(美聯社)
特斯拉創辦人馬斯克兌現「無房」承諾，出售加州房產，目前為止已賣掉七棟房，目前是德州「租屋族」。(美聯社)

矽谷科技富豪、特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)兩年前喊出「不再擁有房子」的目標之後，到目前為止已賣掉七棟房子，出售價格共計將近1億3000萬元。加州所有房子都脫手之後，馬斯克目前在德州當「租屋族」。

購買馬斯克房子的買主則包括Unlimint創辦人艾維斯特拉托夫(Kirill Evstratov)、網易創辦人丁磊(William Ding)、洛杉磯房地產開發商塔凡加里安(Ardie Tavangarian)等。丁磊以2900萬元買下的貝艾爾區( Bel-Air)豪宅，當年馬斯克是以1700萬元購買。

2020年5月1日，馬斯克在推特發文寫道：「不再擁有房子。」華爾街日報報導，馬斯克原本在加州擁有七棟房子，如今已全數出清。

華爾街日報報導，根據馬斯克2019年資產，個人名下及公司名下總共在洛杉磯豪宅薈萃的貝艾爾區靠近貝艾爾飯店(Hotel Bel-Air)附近的兩條街地段擁有六棟房屋，馬斯克在加州北部希爾斯伯勒(Hillsborough)還擁有一棟百年歷史的豪宅。報導指出，馬斯克的七棟加州房子是在2012年12月至2019年1月間購買，共計花費1億200萬元。

根據房地產資訊網站PropertyShark及公開資料，2020年6月至2021年11月間，馬斯克把七棟房屋全部賣出，售價累計為1億2790萬元，帳面獲利約2500萬元；但七棟房子都有房貸。

馬斯克持有的房屋當中，其中一棟前任屋主為已故美國喜劇泰斗金懷德(Gene Wilder)，馬斯克把房子賣給了金懷德的53歲外甥、好萊塢製片人沃克-波爾曼(Jordan Walker-Pearlman)。

華爾街日報報導，買下馬斯克房子的所有新任屋主，到目前為止都沒有進行大規模裝修，至少兩名新屋主受訪時說，未來也沒打算對房子大幅整修。

2021年12月間，艾維斯特拉托夫以3000萬元價格買下馬斯克位於希爾斯伯勒的豪宅。艾維斯特拉托夫受訪時說：「我打算保留房子的原貌。」

2020年10月，沃克-波爾曼以700萬元價格買下舅舅金懷德在貝艾爾區的生前故居，這棟房子有著沃克-波爾曼童年時期與舅舅相處的回憶。

沃克-波爾曼說，當初是有朋友告知馬斯克打算賣房子，對於出售金懷德故居唯一條件則是，買主不能拆房子，或讓房子「失去靈魂」。沃克-波爾曼表示，與馬斯克磋商約四個月之後，終於買下房子。

這是馬斯克在加州Bel-Air地區其中一處住宅。(取自Google地圖)
這是馬斯克在加州Bel-Air地區其中一處住宅。(取自Google地圖)

馬斯克 加州 華爾街

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