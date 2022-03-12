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日薪300美元？普亭召募1.6萬中東戰士參戰

編譯盧炯燊／綜合11日電
俄羅斯開始招募作戰經驗豐富的敘利亞軍人，以志願軍身分前往烏克蘭為俄軍作戰，傳已有1萬6000人申請。圖為敘利亞軍人去年5月在頭街頭遊行。（美聯社）
俄羅斯開始招募作戰經驗豐富的敘利亞軍人，以志願軍身分前往烏克蘭為俄軍作戰，傳已有1萬6000人申請。圖為敘利亞軍人去年5月在頭街頭遊行。（美聯社）

選中敘利亞人 戰爭經驗多

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三周，烏克蘭總統澤倫斯基先前宣布徵召外國志願軍參加「國際軍團」抗敵，俄羅斯總統普亭也照搬，11日宣布批准1萬6000名來自中東的志願軍參戰，他們主要來自敘利亞；消息指普亭希望擅長城市戰的敘利亞戰士能幫助攻下基輔。

俄羅斯選中敘利亞，主要是它與這個中東國家關係密切，從2015年開始即協敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)在迄今長達11年的內戰中占據上風。

俄大張旗鼓 電視頻道宣傳

國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)11日在俄羅斯安全委員會會議上表示，來自中東的1萬6000名志願軍，已準備好在烏克蘭東部分離的頓巴斯地區，與俄羅斯支持的部隊並肩作戰。

俄羅斯國防部電視頻道，還公開了敘利亞戰鬥人員準備在烏克蘭「志願服務」的鏡頭。

莫斯科表示，已收到來自中東超1萬6000份申請為志願軍，儘管俄國官員未說明是哪個國家，但外界已認定是敘利亞。敘利亞反對派人士指出，俄羅斯最近已在敘利亞招募人員。

消息指，俄羅斯是透過私人承包公司瓦格納集團(Wagner Group)負責招募工作，目前在靠近伊拉克邊境的敘利亞東部省代爾祖爾 (Deir el-Zour) 運作。

日名義是保安人員 期限6個月

儘管普亭強調這些志願軍並非為了金錢而戰，但有組織指俄羅斯給每人每天200至300美元，名義是在烏克蘭擔任保安人員六個月。

經歷了長期艱苦內戰，敘利亞出現大量武裝派別、民兵及雇傭兵，因此俄羅斯在敘利亞可謂不愁作戰經驗豐富的兵源。

此外，來自伊拉克、黎巴嫩以及獲伊朗支持的戰士，他們不僅協助敘利亞政府與叛軍作戰，還幫助打擊一度占領伊拉克和敘利亞大部分地區的伊斯蘭國(IS)，隨時可徵召攻打烏克蘭。

敘利亞分析家丹馬克基(Danny Makki) 指出，由於敘利亞的經濟問題，因此不乏為了一點點物質而賣命的人。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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