旗手無人機抗俄屢建功 專家意外：以為會很快被打下來

土耳其製造的「旗手」TB2(Bayraktar TB2)攻擊型無人機，在此次烏克蘭人抵抗俄軍的攻擊中屢建奇功，令軍事專家刮目相看。（路透）

噪音大、速度慢 原本不看好

烏克蘭軍方使用土耳其製造的「旗手」TB2(Bayraktar TB2)攻擊型無人機對付俄軍目標，外界原以為這款噪音大、速度慢、又只低空飛行的無人機幾小時內就會被俄軍摧毀殆盡，未料卻屢建奇功，迄今仍在運作，令西方軍事專家大惑不解。

紐約時報 11日報導，「旗手」無人機噪音之大就如美國農業用飛機，航速只有「西斯納」(Cessna)民航機的一半，無自衛能力，西方本以為烏國軍方就算能把無人機弄上天，沒幾下就會被打下來。

美：攻擊、補給 2周還在飛

五角大廈 指出，但烏俄戰爭爆發兩周多，「旗手」無人機不僅還在飛，還發射導彈襲擊俄軍飛彈發射器、坦克及補給火車；本料定這款無人機像礦坑底的金絲雀，碰到毒氣先死無疑，如今卻成為烏國守軍堅毅的象徵，還讓俄軍頭痛不已。

退役空軍中將戴普裘拉(David Deptula)指出，俄軍戰鬥表現讓人稱奇，未能確保空優，已由地面攻勢緩慢笨拙可以得知；相反地，烏國空軍表現優於預期，大大提升全國士氣。

烏人讚旗手 小狐猴以它命名

如今烏國人民寫歌稱頌「旗手」無人機，頻頻把俄軍裝甲車被摧毀的影片貼上網；連基輔市動物園 上周才出生的小狐猴都取名為「旗手」。

五角大廈高階高員證實，烏軍動用「旗手」無人機攻擊往基輔進發的龐大俄軍車隊，數次得逞；「旗手」無人機還用在空中偵蒐，替烏軍地面部隊找靶子，但五角大廈官員表示，無法證實網上無人機發動攻擊影片的真偽。

無人機存活 俄軍戰力被質疑

實戰方面，「旗手」無人機近些年在敘利亞、利比亞等地，被用在攻擊使用俄製坦克及防空系統的對手，每次都讓敵軍地面部隊損失慘重。但美方指該款無人機時速約80哩，很容易被雷達偵測，應該是俄軍多層次防空系統容易擊落的活靶。軍事專家指出，烏軍的這些無人機能存活下來，實在讓人對俄軍戰力生疑。

機翼翼幅39呎 每架約200萬

俄烏戰爭開打之前，「旗手」無人機本因自身笨重而苦惱不已；機翼翼幅為39呎，由土耳其組裝，但大力仰仗美、加提供的電子設備，每架售約200萬元，遠比要飛行員操控的戰機便宜，在非洲、中東及歐洲售出數量日漸增多。