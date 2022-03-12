波蘭求援：烏克蘭難民已逾150萬人 撐不下去了

逃離砲彈轟炸，難民變得完全不同，對什麼事情都感到恐懼。圖為嚇呆的孩子在哭泣。(路透)

俄羅斯 2月24日入侵烏克蘭 至今，「違反國際人道法原則」的攻勢時有所聞，至少已造成烏國564位平民死亡，450萬民眾流離失所，其中250萬人已逃往國外，堪稱二戰以來歐洲最大難民潮，導致鄰國波蘭、甚至更西邊的捷克大感吃不消。

聯合國 人權事務高級專員公署(OHCHR)發言人史勞塞爾(Liz Throssell)11日表示，俄軍入侵至少已造成564位烏克蘭平民死亡、982人受傷，真正的傷亡數字極可能還會更高。

俄軍入侵烏克蘭兩周以來，已有逾250萬人逃離烏克蘭，讓原本對波蘭難民來者不拒的鄰國波蘭也已吃不消。圖為難民擠住在摩爾多瓦的一個運動場館裡。（歐新社）

史勞塞爾表示，由於俄軍向人口稠密的地區使用重型火砲、火箭彈、集束炸彈等，不但公寓，甚至連學校、醫院、幼兒園等都不能免於波及；史勞塞爾還指出，在人口稠密地區使用集束炸彈違反國際法。

預估400萬難民？恐須上調

聯合國難民署(UNHCR)發言人沙特馬許(Matthew Saltmarsh)11日表示，目前已有250萬人逃出烏克蘭，還有200萬人被迫離開家園，在烏國境內流離失所，將有400萬烏克蘭人逃往國外的原預測必須上調。

逃離母國的250萬烏克蘭人中，150萬以上來到全力收留難民的波蘭，其中超過32萬人途經華沙，有23萬人留在這裡，也讓這座170萬人口的城市壓力沉重；華沙市長佐薩斯科斯基(Rafal Trzaskowski)就表示，華沙需要國際支援。

佐薩斯科斯基表示，這波難民潮在歐洲堪稱二戰以來之最；在華沙有親朋好友家可借住的烏克蘭難民，比率從戰爭初期的95%降至現在的70%，難民不但被迫露宿，而且受創程度日益嚴重，仰賴志工支持難民的作法是不可持續的。

孩子嚇呆不再玩耍 目光呆滯

擔任志工的兒童心理學者扎瓦茲卡(Dorota Zawadzka)表示，戰爭剛開始時，來到這裡的民眾是因看到新聞而感恐懼，現在則是逃離砲彈轟炸；「難民變得完全不同，變得對什麼事情都感到恐懼」，「嚇呆的孩子也不再玩耍，而是目光呆滯」。

就算是更西部的捷克，現在也因收留20萬烏克蘭難民而壓力沉重；布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)表示，目前對安置住宿的需求遠超過市政府所能提供。