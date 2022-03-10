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拜登擬發展再生能源抑油價 與石油業產生「重大分歧」

編譯柯立偉／綜合9日電
拜登政府決心利用戰爭推高油價之際，要加速取代石化能源，宣導清潔能源。圖為科羅拉多州西北部克雷克市一處燃煤發電廠。(美聯社)
拜登政府決心利用戰爭推高油價之際，要加速取代石化能源，宣導清潔能源。圖為科羅拉多州西北部克雷克市一處燃煤發電廠。(美聯社)

雖然兩大黨都同意必須進一步制裁俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，但拜登總統8日宣布停止進口俄國石油後，仍對美國的能源安全造成不容忽視的疑慮，9日全國平均油價已飆破4元；拜登矢言會盡一切努力平抑油價，但因堅持以發展太陽能、風力發電等再生能源為手段擺脫對石油的依賴，與共和黨及石油公司對於「如何平抑油價」有重大分歧。

在兩黨意識形態壁壘分明的現在，可能很難看到二戰時期全國上下團結一心，政府企業合作緊密無間的情況。

拜登自競選以來，多次強調將會著重再生能源的開發，降低對於石油的依賴，使它與石油業間的關係本來就不好，日前更在電視節目上呼籲石油企業不要趁禁運俄國石油之際「哄抬油價」，惹得石油企業不滿；美國石油協會(API)負責人桑默斯(Mike Sommers)就說：「他講的好像油價是我們議訂的一樣。」

史坦普全球公司(S&P Global)副主席葉爾金(Daniel Yergin)就指出，拜登堅持發展再生能源的計畫及這次的發言，無助於解決禁止進口俄國石油後引發的能源危機。

懷俄明州一處燃煤發電廠。(美聯社)
懷俄明州一處燃煤發電廠。(美聯社)

與此同時，油價飆漲帶動生活物價水準上升的危機已火燒眉睫，白宮也表示正在考慮能夠有效壓制油價的「所有選項」，但拜登對於重啟「基石輸油管道」第四期工程(Keystone Pipeline XL)的提議仍直接拒絕。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「重啟基石輸油管道第四期工程不是考慮的選擇之一，它只是一條管線，不是油田本身，用不用都沒有辦法增加石油供給量，無法解決任何問題，因此我們沒有要重啟的打算。」

俄羅斯侵略烏克蘭，美國與全世界聯合制裁莫斯科，國際油價大漲。全美平均汽油價格都超...
俄羅斯侵略烏克蘭，美國與全世界聯合制裁莫斯科，國際油價大漲。全美平均汽油價格都超過每加侖4元以上。圖為加州西好萊塢一處加油站8日高級無鉛汽油價格每加侖已近8元。(美聯社)

民主黨籍國會議則提出各式各樣的法案，希望紓緩人民因高油價得來的負擔；民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)就正在國會推動法案，暫停徵收汽車燃料稅；他說：「暫停課徵燃料稅才能在動盪時期為普通家庭省下一些錢，我會努力推動法案通過。」

石油 油價 拜登

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