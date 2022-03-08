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俄軍加強轟炸 續攻平民目標干擾撤離…烏糧食藥品短缺

編譯陳韻涵／綜合7日電
基輔外圍城市伊爾平遭到俄軍砲擊，平民區冒出滾滾濃煙。(美聯社)
基輔外圍城市伊爾平遭到俄軍砲擊，平民區冒出滾滾濃煙。(美聯社)

俄軍加強轟炸烏克蘭首都基輔、第二大城哈爾科夫(Kharkiv)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)等城市和軍事據點，並持續攻擊平民目標，破壞疏散計畫；烏克蘭譴責俄國採中世紀式圍攻，意圖使其屈服；俄軍加大砲擊力度，烏克蘭遇襲地區的糧食、水和藥品稀缺，人道主義危機加劇。

烏克蘭情報局7日表示，俄軍中央軍區第41軍團少將參謀長格拉西諾夫(Vitaliy Gerasimov)在烏東哈爾科夫郊區的戰鬥中陣亡；格拉西諾夫曾參與第二次車臣戰爭和俄羅斯在敘利亞的軍事行動，並在克里米亞行動中獲得勳章。

有線電視新聞網(CNN)核實的影像顯示，尼古拉耶夫戰況升溫，空襲爆炸與硝煙竄天；尼古拉耶夫南部科拉貝爾尼(Korabelnyi)地區的影像顯示，當地住宅區遭空襲，俄軍近日砲火集中該城南部軍事基地。

社群媒體Telegram頻道影像顯示，尼古拉耶夫地方首長金姆(Vitali Kim)宣稱，俄軍在折損兩輛坦克後撤退，俄國派直升機來撤離部分士兵；另有影片顯示，北方的索利亞尼(Solyani)竄出陣陣濃煙。

華爾街日報引述烏克蘭官員說法報導，俄軍持續轟炸烏克蘭北部及南部的城市、平民地區和軍事目標，干擾烏克蘭透過人道走廊撤離平民的計畫。

美聯社報導，俄軍7日加強砲轟烏克蘭的力道，烏克蘭受災城市的糧食、水和藥品短缺，加劇人道危機；烏克蘭譴責俄國政府採用採用中世紀式圍攻，迫使烏克蘭屈服。

俄軍採取包圍策略，打算「困死」烏克蘭軍民，圖為志願者在烏克蘭西部城市利夫維夫幫忙...
俄軍採取包圍策略，打算「困死」烏克蘭軍民，圖為志願者在烏克蘭西部城市利夫維夫幫忙準備餐食，提供給烏軍抗敵。(歐新社)

俄烏戰爭進入第二周，俄軍持續深入烏南城市，其他地區的部分戰線受阻，但空襲砲火仍未歇。

俄軍包圍烏克蘭南部戰略港市馬立波(Mariupol)，當地缺水電和食物，手機訊號中斷，商店遭尋找民生物資的居民劫掠。

馬立波的醫院缺乏抗生素和止痛藥，醫生只能在缺藥的情況下採取緊急措施。

基輔士兵與自願者用沙包、廢輪胎和纜線等堆疊打造數百個檢查哨，部分街道用水泥混合沙袋打造高逾兩層樓的障礙，但也有些路障看似不堪一擊。

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)說：「如果有必要我們將抵死對抗。」他表示，基輔地區多處戰事猛烈，包括布恰(Bucha)、霍斯托梅爾(Hostomel)、沃爾澤利(Vorzel)和伊爾平(Irpin)。

哈爾科夫，部分炸彈擊中公寓和大樓。居住大樓遭砲彈擊中而送醫的瑟多仁柯(Dmitry Sedorenko)說：「我想砲彈擊中我家樓下的四樓，樓層很快起火燃燒並掉落。」他腳下的地板很快陷落，他拚命爬出三樓，期間跨越許多鄰居的屍體，才得以逃生。

在荷蘭海牙，烏克蘭請求國際刑事法院阻止俄國入侵，稱莫斯科犯下戰爭罪；烏克蘭法律團隊成員金布利特(Jonathan Gimblett)說：「俄國使用中世紀的圍城戰術，切斷平民逃生路線，並用重砲攻擊平民。」

烏克蘭軍隊幫助平民逃離遭俄軍砲轟的伊爾平。(美聯社)
烏克蘭軍隊幫助平民逃離遭俄軍砲轟的伊爾平。(美聯社)

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