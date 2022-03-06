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「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

暖心訂房「付費不住」 美國人隔空助烏國民宿度難關

編譯盧炯燊／綜合5日電
全球都有人透過Airbnb向烏克蘭人預訂房間，但並不真的入住；藉此援助烏克蘭百姓。(美聯社)
全球都有人透過Airbnb向烏克蘭人預訂房間，但並不真的入住；藉此援助烏克蘭百姓。(美聯社)

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動後，不少國家的民眾紛紛以各種形式支援烏國人民，包括接收數以萬計的逃難者、捐款資助乃至自願參戰等，其中一個是向烏克蘭的Airbnb房東預訂房間，但只付錢而不入住，目的只是向他們提供經濟援助。

Airbnb公司發言人表示，僅在3月2日及3日兩天，來自世界各地的客人在烏克蘭預訂超過6.1萬晚房間，超過一半是美國人預訂的。

這是透過社交媒體的創造性援助行動，預訂的客人並非真要入住，目的只是給遭到圍困的烏克蘭人提供資助，因為在俄軍攻擊及切斷所有必要生活必須時，他們最需要的是財政上的援助。不少客人在預訂房間時，更向房東留言表示支持。

透過預訂Airbnb支持烏克蘭人的做法，始於社交媒體的討論，最後真的實現。組織者敦促有意支持的人，盡可能接近入住日期的時候才預訂房間，以確保房東能迅速收到費用。Airbnb通常會在客人入住後約24小時便發放款項。

另外，發起援助活動的組織者還敦促支持者，確保是向個人而非公司經營的Airbnb預訂，這樣才是真正幫助到烏克蘭百姓。

有線電視新聞網球(CNN)訪問基輔一名房東，他表示一天內已收到十多個預訂，居住他的公寓，但實際上預訂者並無計畫入住，情況實在讓人感動；他說，在戰爭期間，Airbnb的付款不會像往常一樣快速給到房東手中，但在充滿恐懼及不確定性的環境下，經濟援助令人感到欣慰。

公司發言人表示，人心的慷慨讓人感到鼓舞，Airbnb公司也在烏克蘭鄰國提供臨時住房，免費收容湧至的烏克蘭人，並免除向房東收取費用。

但在援助的同時，可能有詐騙者趁機發戰爭財，在烏克蘭建立虛假的Airbnb帳戶，利用世界各地民眾的慷慨來騙財；因此有意透過預訂Airbnb施援的人，要仔細檢查房源並閱讀評論，以確保房東是合法及已運營一段時間。

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