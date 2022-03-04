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美印澳日：武力改變現狀 印太不允許重演

記者張文馨／華盛頓報導
白宮發布的照片顯示，拜登總統與日本、印度、澳洲領袖視訊會面，討論烏克蘭局勢。(Getty Images)
白宮發布的照片顯示，拜登總統與日本、印度、澳洲領袖視訊會面，討論烏克蘭局勢。(Getty Images)

美國、日本、印度澳洲四國領導人3日舉行四方安全對話(Quad)線上閉門會議，討論烏克蘭情勢以及對印太區域的影響，路透報導，會中共識「不應容許印太地區重演烏克蘭事件，不允許在印太地區以武力片面改變現狀」。

路透報導，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)會後發表聲明說，發生在烏克蘭的事情，不應容許發生在印太地區；Quad堅定致力於自由開放的印太地區，小國毋須擔心更強大的國家。

日本首相岸田文雄告訴共同社記者：「我們都同意，不允許在印太地區，以武力片面改變現狀，不允許在印太重演最近的例子(指烏克蘭遭入侵)，在這種時刻，我們必須加倍努力促進自由開放的印太地區。」

路透報導，烏克蘭情勢緊張，外界憂心北京會趁著西方國家分心之際對台灣採取行動；澳洲金融評論報(AFR)報導，四國領導人將透過決議強調「烏克蘭事件不能重演」。

白宮事後提出的聯合會議摘要並未提到此事，而是重申對自由開放印太地區的承諾，意即所有國家的主權和領土完整均受到尊重，國家享有免受軍事、經濟和政治脅迫的自由。

摘要提到，Quad領導人討論了發生在烏克蘭的衝突與人道危機，並分析廣泛的影響，他們同意建立人道援助與救災機制，相互討論應對烏克蘭危機。

此外，印度的角色在這場應對俄羅斯侵略烏克蘭的會議上愈發微妙，就在2日的聯合國大會上，印度是少數對「譴責俄羅斯決議案」投下棄權票的國家。

澳洲金融評論報報導，不清楚美國、日本和澳洲是否趁機遊說印度採取更多行動，一位消息人士指出，說服印度加入並非會議目的。

3日的聯合會議摘要也只是提到要援助烏克蘭，並未譴責俄羅斯侵略。

印度總理莫迪(Narendra Modi)透過辦公室表示，烏克蘭問題有必要回到對話和外交道路上討論。

Quad領導人預計5月下旬在東京開會，拜登總統屆時將訪問日本，這將是拜登擔任總統以來首次亞洲行。

烏克蘭 印度 澳洲

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