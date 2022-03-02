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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

烏裔眾議員斯帕茲 淚籲拜登用力制裁俄國

編譯潘勛／綜合1日電
烏克蘭裔聯邦眾議員斯帕茲（中）身著與烏克蘭國旗同樣顏色的藍黃色衣服，呼籲拜登總統應加大力道制裁俄羅斯。（Getty Images）
烏克蘭裔聯邦眾議員斯帕茲（中）身著與烏克蘭國旗同樣顏色的藍黃色衣服，呼籲拜登總統應加大力道制裁俄羅斯。（Getty Images）

烏克蘭裔共和黨聯邦眾議員斯帕茲(Victoria Spartz，印第安納州)1日舉行名為「危機中國情咨文」記者會，呼籲值此烏克蘭有「種族滅絕」之虞，拜登總統應加大力道制裁俄羅斯，不然他的雙手也會沾上平民的鮮血。

每日郵報1日報導，俄羅斯部隊持續進軍烏克蘭首都基輔，拜登總統為自己任內首度發表國情咨文加緊準備同時，斯帕茲指出，拜登必須行使領袖權，言行合一；她說，俄國人正「宰牲口般屠殺烏克蘭人民」。

斯帕茲1978年出生在基輔以東73哩的諾索夫卡(Nosivika)，當時烏克蘭還在共黨統治之下，她2000年移民美國。

在同黨籍議員陪伴下，斯帕茲聲淚俱下地強調，烏國目前遭遇的不是戰爭，而是人民遭瘋子(指俄國總統普亭)屠殺；假如拜登沒能採更多行動，因應東歐危機，那麼無辜烏國人民的鮮血，就會濺到他手上。

斯帕茲要求拜登把更多武器送到烏克蘭；國會正在匯整法案，準備在下周通過，其中有總數達100億元的軍事及人道援助，提供給烏國。

普亭的軍隊正鎖定平民，讓烏克蘭老弱婦孺遇害人數上升，2月24日以來，已知16名兒童喪生，45名受傷，估計死亡人數隨著俄軍持續進犯還會增加。

俄國1日嚴厲警告美國，不得在前蘇聯加盟共和國境內建立或維持核武設施；俄外長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)揚言，美國核武早該由歐洲國家如羅馬尼亞及波蘭拆回美國。

紐約時報表示，拜登1日晚間發表國情咨文，談到全球因俄國全面入侵烏克蘭而實施全面制裁，為自己的執政加分；拜登原本著重內政，但因侵烏戰爭爆發，施政前提已有轉變；拜登回應俄國侵烏雖獲讚美，但還有很多人認為，就普亭罔顧西方警告而直接制裁他，拜登做得並不夠。

國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利、國家情報總監海恩斯在國會機密簡報會上，均警告指出，烏克蘭武器短絀。

烏克蘭裔聯邦眾議員斯帕茲（中）身著與烏克蘭國旗同樣顏色的藍黃色衣服，呼籲拜登總統...
烏克蘭裔聯邦眾議員斯帕茲（中）身著與烏克蘭國旗同樣顏色的藍黃色衣服，呼籲拜登總統應加大力道制裁俄羅斯。（Getty Images）

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