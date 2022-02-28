中國兩會本周登場 經濟成長目標估設5.5%

中國全國人大、政協會議本周登場，中共總書記習近平在會議期間是否釋放重大政經政策訊息受關注。圖為去年上海進博會上習近平推介北京冬奧會的展示窗。（美聯社）

中國全國人大、政協會議將分別於3月5日及4日在北京舉行，中國總理李克強將在會議上作政府工作報告，提出今年中國經濟成長目標。市場預測，今年中國經濟成長目標或為5.5%左右。

中共 總書記習近平 在兩會 期間是否就兩岸、經濟等議題發出重大政策訊號，也受外界關注。

每年3月的「兩會」是中國年度政治大事，按慣例，習近平在會議期間會透過參加代表團審議時，釋放重要政策訊息，梳理過去幾年會議發現，習曾談及兩岸、經濟、環保、國防建設等內容，反映當時政經形勢和中共高層關切的議題。例如習近平在2015年時，特別談到兩岸。

去年底的「中央經濟工作會議」指出，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。華夏時報引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才分析，首要任務是將經濟回歸常態化，回到5%到 6%的合理區間。

2月25日的中共中央政治局會議指出，今年要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。顯示隨著國際地緣政治持續緊張、新冠疫情持續，加上中國經濟復甦自去年下半年開始放緩，今年宏觀政策有望進一步放鬆。

京東集團首席經濟學家沈建光也認為，今年的關鍵在於「穩內需」，下一步應會加強貨幣政策、財政政策和產業政策的統籌協調，加強需求側管理。市場預測，中國當局或將今年GDP成長目標設為5.5%。

綜觀已發布今年GDP目標的31個省市區，幾乎都不低於5%，更有九省高於7%及以上；也有業內人士認為，過於激進的目標可能導致「大水漫灌」，當局也可能將5%作為底線目標。

財政政策上，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，中國貨幣政策還有繼續降準、降息的空間，預計官方工具箱將「開得再大一些」，加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

花旗銀行此前預估，今年中國設定的經濟增長目標在5%以上；而澳盛銀行則指出，預期中共領導人進入第三任期，將持續改革，經濟發展的目標也可能隨之下調。