共和黨保守派CPAC大會 與川普保持距離

共和黨連日在佛州舉辦「保守派政治行動會議」。（路透）

共和黨 保守派要角連日來在佛州舉行的「保守派政治行動會議」(CPAC)釋出11月期中選戰主打議題，認為有助於黨獲勝，也不提前總統川普 念茲在茲的2020年大選舞弊論；佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)在會上受到巨星般待遇，聲勢雖還比不上川普，但川普若2024年不參選總統，共和黨至少已有備胎人選。

美聯社26日報導，多位重量級演講人在CPAC四天會議上，與一再讚美俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭行動的川普刻意保持距離，有人甚至不提川普的名字；最有可能角逐2024黨總統候選人提名的要角強調內政事項，例如家長對學校要有更大掌控權、拒絕新冠疫情相關的強制令，還大肆批評任何指責體制內有種族歧視的言論。

幾位重量級民選官員一致釋出的新訊息是否行得通，當然還要等26日晚間川普發表會議定調演說之後，才有定論；但目前期中選舉情勢大好，共和黨對終於找到前瞻戰略，增強黨的魅力、贏回川普任內流失的婦女、無黨派選票，漸漸樂觀起來。

德桑提斯宛如新共主 演說獲巨星款待

假如共和黨聚焦於新議題，那麼民主黨大有理由感到憂慮；畢竟拜登主政一年多已失去民心，期中選前兆頭不妙；美聯社與公共政策研究中心(NORC)18日到21日的民調，發現70%的受訪人認為國家走錯方向，相形之下，去年4月那樣認定的人只有44%。

國會山莊報(The Hill)報導，德桑提斯州長24日在CPAC主會場演講，與會者爭先恐後聆聽，萬頭攢動，他一講完眾人一鬨而散；德桑提斯的演講幾度吸引群眾站起來喝采；來自紐約州的51歲承包商朗戈(Thomas Longo)指出，自己雖仍希望川普再戰2024，但是對德桑提斯的強硬立場，例如反對強制接種新冠疫苗、反對批判式種族理論，都很欣賞。

不少與會者對川普再戰2024已興趣漸失；馬里蘭大學學生、保守派團體校園組長赫瑞拉(Simon Molina Herrera)便表示，希望共和黨內出現「新世代領袖」，川普若再戰2024，他在黨內初選很可能就投川普以外的候選人，但初選最後若還是川普獲勝，總統普選時，自己會投給川普。