我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

共和黨保守派CPAC大會 與川普保持距離

編譯潘勛／綜合26日電
共和黨連日在佛州舉辦「保守派政治行動會議」。（路透）
共和黨連日在佛州舉辦「保守派政治行動會議」。（路透）

共和黨保守派要角連日來在佛州舉行的「保守派政治行動會議」(CPAC)釋出11月期中選戰主打議題，認為有助於黨獲勝，也不提前總統川普念茲在茲的2020年大選舞弊論；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在會上受到巨星般待遇，聲勢雖還比不上川普，但川普若2024年不參選總統，共和黨至少已有備胎人選。

美聯社26日報導，多位重量級演講人在CPAC四天會議上，與一再讚美俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭行動的川普刻意保持距離，有人甚至不提川普的名字；最有可能角逐2024黨總統候選人提名的要角強調內政事項，例如家長對學校要有更大掌控權、拒絕新冠疫情相關的強制令，還大肆批評任何指責體制內有種族歧視的言論。

幾位重量級民選官員一致釋出的新訊息是否行得通，當然還要等26日晚間川普發表會議定調演說之後，才有定論；但目前期中選舉情勢大好，共和黨對終於找到前瞻戰略，增強黨的魅力、贏回川普任內流失的婦女、無黨派選票，漸漸樂觀起來。

德桑提斯宛如新共主 演說獲巨星款待

假如共和黨聚焦於新議題，那麼民主黨大有理由感到憂慮；畢竟拜登主政一年多已失去民心，期中選前兆頭不妙；美聯社與公共政策研究中心(NORC)18日到21日的民調，發現70%的受訪人認為國家走錯方向，相形之下，去年4月那樣認定的人只有44%。

國會山莊報(The Hill)報導，德桑提斯州長24日在CPAC主會場演講，與會者爭先恐後聆聽，萬頭攢動，他一講完眾人一鬨而散；德桑提斯的演講幾度吸引群眾站起來喝采；來自紐約州的51歲承包商朗戈(Thomas Longo)指出，自己雖仍希望川普再戰2024，但是對德桑提斯的強硬立場，例如反對強制接種新冠疫苗、反對批判式種族理論，都很欣賞。

不少與會者對川普再戰2024已興趣漸失；馬里蘭大學學生、保守派團體校園組長赫瑞拉(Simon Molina Herrera)便表示，希望共和黨內出現「新世代領袖」，川普若再戰2024，他在黨內初選很可能就投川普以外的候選人，但初選最後若還是川普獲勝，總統普選時，自己會投給川普。

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

烏總統死守基輔 拒美協助離開「我需要彈藥 非搭便車」

下一則

俄軍進犯受挫 烏克蘭軍民血戰保基輔

延伸閱讀

主張「總統不是君王」 傑克森曾擋川普遞解無證客

主張「總統不是君王」 傑克森曾擋川普遞解無證客
俄軍出兵烏東 川普預言下一個換陸對台出手

俄軍出兵烏東 川普預言下一個換陸對台出手
川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」
普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動