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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

切斷俄國金融動脈 美加碼制裁俄前2大銀行

記者張文馨／華盛頓報導

美國政府24日宣布，加碼制裁俄羅斯最大的聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和第二大規模的俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)，這波制裁擴大金融機構名單，納入俄羅斯國有企業，並祭出出口管制令；白宮表示，透過制裁分割俄羅斯與全球金融體系，關閉俄國取得先進科技的管道，削弱普亭推動俄羅斯現代化的野心。

白宮副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)矢言讓俄羅斯普亭(Vladimir Putin)入侵烏克蘭成為一個「戰略失敗」。

延續22日的首波制裁，拜登政府24日宣布，加碼制裁俄羅斯兩大銀行在內的五家金融機構及子公司，凍結其資產和往來交易。

財政部表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄羅斯外貿銀行，占俄跨國交易的一半業務量，無法再透過美國的金融系統支付，形同切斷俄羅斯金融體系的動脈。

白宮表示，相關制裁要讓俄羅斯付出「慘痛代價」，制裁已囊括俄羅斯前10大銀行，封鎖銀行業近八成資產；這波制裁也切斷俄羅斯過半的高科技進口，限制俄國取得關鍵技術。

拜登政府下令，美國生產的商品和技術不得運用於俄羅斯軍隊；針對半導體、電信、加密科技、航空等重要領域技術，實施出口管制，阻礙俄羅斯的發展，辛赫表示，美國與合作夥伴將有效切斷俄羅斯半數的高科技進口。

此外，財政部制裁令擴及13家俄羅斯國有企業，舉凡銀行、鐵路、石油、水電等，都不得再自美國市場募資，辛赫表示，這些國有企業資產總額近1兆5000億美元。

針對俄羅斯重要人士，這波制裁點名10人，包含俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)前幕僚長伊萬諾夫(Sergei  Ivanov)、俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)等。

美國指控白俄羅斯參與侵略烏克蘭的計畫，也對白俄實施制裁，包含白俄第四大銀行Belinvestbank及第八大銀行Bank Dabrabyt、九家國防工業公司、白俄羅斯國防部長赫瑞寧(Viktor Khrenin)、安全委員會主席沃爾福維奇(Alexander Volfovich)等七人。

白宮表示，呼籲白俄羅斯打消支持俄羅斯侵略烏克蘭的念頭。

白俄羅斯 白宮 普亭

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