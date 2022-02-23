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新冠疫情爆發第一年 孕產婦死亡率增14%

編譯孫梁／綜合23日電
疫情爆發的第一年，美國孕產婦死亡率大增，尤其是黑人和西語裔。(路透)
疫情爆發的第一年，美國孕產婦死亡率大增，尤其是黑人和西語裔。(路透)

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)公布最新研究顯示，疫情爆發後的2020年，美國婦女在懷孕期間和分娩後前六周的死亡率增加，從2019年的754人增加到2020年的861人，增幅14%；衛生專家認為部分原因是新冠病毒和疫情造成的各種紊亂。

美國的孕產婦死亡率以前就遠高於其他發達國家，疫情期間新增的死亡人數，更是將死亡率從2019年每10萬人的20.1人，推高到2020年的23.8人。而在其他發達國家，挪威和紐西蘭每10萬人的孕產婦死亡不到兩人，法國和加拿大不到九人。

美國非裔孕產婦的死亡率最高，2020年占全國的三分之一，非裔只占美國人口的13%略高，但她們的死亡率幾近白人的三倍。

西語裔孕產婦的死亡率僅管一直低於白人，但2020年也有顯著增加，幾乎與白人持平。實際上年逾24歲的孕產婦死亡率都在增加，尤其是40歲以上的女性，死亡率幾乎是25歲以下孕產婦的八倍。

報告中沒有印第安人和阿拉斯加原住民的孕產婦死亡率，但她們的死亡率比白人、西語裔、亞裔和太平洋島人都高。專家認為，美國孕產婦的部分死亡人數更可能與疫情有關，因為一旦染疫，懷孕使她們易於罹患更嚴重的疾病，而2020年還沒有疫苗可用。

亞特蘭大的埃默里(Emory)大學產科醫師丹妮絲·傑米森(Denise Jamieson)表示，她對孕產婦的死亡率高並不驚訝，「因為封鎖之初我們就預料會有增多，包括染疫本身以及後續影響。」她說，除染疫孕婦的危險增大外，大家對2020年的產房照護也不清楚，衛生系統的遠程照護也沒有健全，而且學校關門子女在家，父母無法離家去看病，許多診所關門，導致醫院爆滿，病患不願去染疫者眾多的急診室。

孕婦染疫後若需重症監護和使用呼吸器，面臨的風險更高，儘管孕婦相對年輕，但死亡風險高，她們的接種率始終不高。

哥倫比亞大學厄文醫學中心婦產科主任瑪麗·達頓(Mary D'Alton)說，疫情期間出現的壓抑、精神疾病和藥物濫用都有增加，也是孕產婦死亡率增多的因素之一。

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