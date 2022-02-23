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確診近3個月來新低 多州防疫鬆綁

編譯陳韻涵／綜合22日電
兩年以來的新冠疫情，近來有迅速下降趨勢，確診與病歿人數都大幅減少，各州強制禁令都先後放寬。(Getty Images)
兩年以來的新冠疫情，近來有迅速下降趨勢，確診與病歿人數都大幅減少，各州強制禁令都先後放寬。(Getty Images)

全美新冠肺炎確診病例持續大幅減少，七天平均新增病例自去年12月1日以來首度低於10萬人，目前平均日增確診8萬多人，同比上周減少44%；公衛官員樂觀但謹慎地表示，Omicron變種病毒疫情肆虐五周後，確診病例已從高峰值銳減90%，各州紛紛放寬防疫限制。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國平均日增確診8萬5495例，同比上周減少44%，且是近三個月來新低數字。

Omicron疫情讓單日新增確診人數在1月15日飆破80萬人高峰，情況隨後逐漸改善，高峰過後迄今已下降89%；美國的Omicron疫情與英國、南非及丹麥類似，雖然造成許多人確診，但症狀相對輕微也讓更多人具備免疫力。

另外根據衛生部七天平均數據顯示，染疫住院人數也大幅減少，21日全美染疫住院約6萬6000人，比1月20日高峰的15萬9000人改善許多。

染疫病歿人數往往會延遲數周反映，但目前也出現緩和跡象；平均日增病歿人數已從2月1日的每日近2600人降至不到2000人。

在疫苗接種方面，聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，全美已有76.2%人口至少接種一劑疫苗，43.4%人口已接種補強針，另有數百萬人自然免疫。

許多專家希望，Omicron疫情能讓疫情變成地方疾病，人們未來可與新冠病毒共存，無須再防疫，就像流感病毒一樣。

約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學者珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)形容，Omicron疫情「來得快且猛烈，就像洪水」，但去得也快。

加州上周領先全美，率先進入後疫情階段，州長紐森(Gavin Newsom)表示，加州人必須學著與病毒共存，利用過去兩年學會的經驗和方法，準備好因應不確定的未來。

紐約和加州的室內場合口罩強制令本月到期後將不再延長，但學校仍將維持口罩規定。

新澤西州訂3月解除校園口罩強制令，新州州長墨菲(Phil Murphy)本月稍早表示，「這不是宣布勝利，而是承認我們可以負責任的與病毒共存」。

自兩年前以來的新冠疫情，近來有迅速下降趨勢，確診與病歿人數都大幅減少，各州強制禁...
自兩年前以來的新冠疫情，近來有迅速下降趨勢，確診與病歿人數都大幅減少，各州強制禁令都先後放寬。圖為密西西比州一家超市免費提供口罩。(美聯社)

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