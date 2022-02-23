我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

染新冠後遺症：44歲婦女心跳飆到210 成中風高危險族群

記者張聲肇／綜合報導
最新研究指出，感染新冠後會出現血壓異常，可能在存在心臟危機。圖為加州聖地牙哥院搶救新冠病人。(歐新社)
最新研究指出，感染新冠後會出現血壓異常，可能在存在心臟危機。圖為加州聖地牙哥院搶救新冠病人。(歐新社)

感染新冠病毒痊癒後，長期後遺症逐漸顯現，例如心律不整、血壓升高、血管損壞造成疲倦等，不一而足；醫學界正在研究原因與治療之方。

俄亥俄州44歲婦女妮蔻兒‧墨菲(Nicole Murphy)原本心跳正常，每分鐘70幾下，染疫五個月後，心跳卻直奔160、170，甚至休息時也飆到210，變成心臟病突發或中風的高危險群，家鄉威爾斯維爾的醫生徹底檢查後，束手無策。

她的血壓完全正常，毫無血管阻塞的跡象，心臟的擴張與收縮也正常，心跳卻反常的那麼厲害，讓醫學界擔心，這神秘「染疫後遺症」會不會是下一場心臟病危機的先兆。

自然醫學期刊本月刊登的研究報告說，15萬3000多名美國退伍軍人染疫後一年的健康資料顯示，就算新冠症狀輕微的人，罹患不同型態心血管疾病的案例大幅增加，不分族裔與性別，比率都差不多。

研究人員把延遲就醫、運動減少、飲食改變、疫情壓力等因素也列入考慮後，估計病毒讓美國新增了數以百萬計的心臟病患，而原有心血管疾病的人，病情也加重。

美國心臟協會會長洛伊德-瓊斯(Donald M. Lloyd-Jones)說，協會預估直接間接源自新冠病毒的心血管疾病案例，未來幾年會「潮水般」上升。

國家衛生研究院(NIH)2021年2月開始尋找新冠長期後遺症的原因與對治之方，因為染疫康復良久後，腦霧(brain fog，症狀包括記憶力減退、思維不清、注意力不集中等)、運動疲乏、心臟毛病等案例層出不窮；美國心臟病學會也體認到，有必要修訂針對染疫過的病患的指導綱領，預定3月出爐。

專家和病患福祉社團呼籲拜登總統等領導人，加強研究對治之方，更新健保體系，為不再能工作的人提供財務支助，也為未來幾十年新冠後遺症可能引發的社會變化與病患情緒問題，預作準備。

32歲完全接種仍染疫 她血壓飆高有腦霧

為太空總署提供軟體服務的32歲工程師索瑞亞諾(Zaza Soriano)連疫苗補強針都打過，仍於聖誕節前染疫。她的後遺症是舒張壓升高，原本不到80，現在卻時常飆到110，此外，也會有腦霧和關節疼痛現象。

前述自然醫學期刊研究報告作者之一、臨床傳染病學家艾爾-阿里(Ziyad Al-Aly)把新冠病疫比喻作大地震，「塵埃落定後，我們就得處理病毒對心臟和其他器官造成的後遺症。」他說，「全球各國政府都得注意這問題。目前，我們準備不足。」

心臟病 醫學 血壓

上一則

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令「後備軍人動員」

下一則

福斯主播卡夫托 2度染疫住進加護病房…「疫苗救了我一命」

延伸閱讀

英國女王染疫仍有輕微症狀 取消一場視訊會面

英國女王染疫仍有輕微症狀 取消一場視訊會面
剛開完民主黨代會 副州長染疫…半數與會者未戴口罩

剛開完民主黨代會 副州長染疫…半數與會者未戴口罩
罹癌福斯主播卡夫托：2度染疫險喪命

罹癌福斯主播卡夫托：2度染疫險喪命
小賈斯汀染疫 巡演緊急喊停

小賈斯汀染疫 巡演緊急喊停

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58
俄國總統普亭與中國國家主席習近平。路透

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

2022-02-19 12:25

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創