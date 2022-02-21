俄烏風雲詭譎…普亭稱軍演完撤軍 卻又與白俄延長軍演

俄羅斯先說已部分自邊界撤軍，但又宣布與白俄羅斯的軍演再延長。圖為俄國與白俄兩軍坦克19日在靠近烏克蘭的白俄境內進行軍演訓練。(美聯社)

俄烏危機風雲詭譎，接壤俄國 的烏克蘭 東部已瀰漫煙硝味，而北部邊界附近的白俄羅斯 與俄羅斯聯軍動向則出現矛盾訊息；而在美國，從拜登總統、賀錦麗副總統到國務卿布林肯均馬不停蹄，最後關頭試圖阻止可能發生的戰端。

法國總統馬克宏辦公室20日表示，在與俄羅斯總統普亭通話後，普亭表示軍演結束後，俄軍就會撤離白俄羅斯；該演習預計20日就會結束，但是白俄羅斯國防部卻又在當日宣布延長軍演，而且俄軍會繼續參與檢閱。

太空技術公司Maxar的衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊正駐紮在盟國白俄羅斯境內，距離烏克蘭北部邊界僅15公里的位置，估計約有3萬人；布林肯20日在有線電視新聞網(CNN)受訪時說，所有跡象都表明，俄國準備進攻烏國。

詭譎的形勢讓美歐的國安、外交動作馬不停蹄，馬克宏在與普亭同意俄羅斯與烏克蘭在歐安組織(OSCE)的代表於21日會談。

布林肯則表示，美國將會努力到最後一刻，只要俄國不揮軍進攻烏克蘭，原訂本周與俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)的會晤就會如期舉行；此外，拜登也預計在24日與G7成員國領導人舉行線上峰會，商討俄烏問題。

拜登也在20日取消回德拉瓦州老家，而是在白宮與國安會舉行會議；甫結束慕尼黑安全會議行程的賀錦麗也將在當日飛回華府後加入會議，賀錦麗在出發前向記者表示，歐洲正面臨二戰結束以來最危險的時刻，戰爭爆發的可能性「著實存在」。

賀錦麗在會議上表示，若戰爭真的爆發，將是對歐洲安全的「直接威脅」，而美國願意付出代價以嚴厲制裁俄羅斯。

但是對於烏克蘭總統澤倫斯基呼籲現行制裁俄國，政府則不願如此；布林肯說，現在就制裁俄國，若戰爭爆發時，制裁的威懾力就不復存在。

賀錦麗在會議上的主要使命是團結歐洲盟國，會見澤倫斯基及歐盟執委會主席、北約秘書長，波羅的海三國、德國及希臘等國領導人等。

愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)就在會議上表示：「我們曾經因為俄羅斯而失去獨立，我們不希望這種事情再次發生」。