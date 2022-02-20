普亭不惜製造「新冷戰」 為的是什麼？

俄國海軍正包圍烏克蘭海域舉行演習，對烏國守備虛弱的海岸線一帶基礎設施及重要港口，造成嚴重威脅。（美聯社）

拜登總統一再聲稱俄羅斯 總統普亭 已決定日內入侵烏克蘭 ，「紐約時報」指出，不管俄羅斯是否真的進攻烏克蘭，新的冷戰已經形成。

紐時引述俄羅斯的新聞編輯、國際關係專家等人的說法，指出目前的戰爭味很濃，俄羅斯與西方，尤其與美國之間的關係，較蘇美冷戰時期的任何時候，包括1962年古巴飛彈危機更糟糕。儘管目前不似當年核戰的威脅，卻可能是一場大規模的陸戰。

莫斯科高等經濟學院國際關係專家蘇斯洛夫(Dmitry Suslov)表示，現在已進入一個新的對抗階段，在烏克蘭危機之後，俄羅斯和美國自然會更加明確及公開認定彼此是敵人、是對手，從而是隨之而來的後果。

目前沒有人知道世界將如何擺脫這次危機，但很清楚的是，普亭的首要目標是要改變最初冷戰的結果，不惜以深化新的冷戰作為代價。

普亭這個目標是要改變1991年蘇聯解體後，俄羅斯最軟弱時所建立的歐洲安全秩序，他要重建幾個世紀以來，俄羅斯認為所需要的那種地緣政治緩衝區。

在前蘇聯時代及普亭時代，都與莫斯科打交道的退休美國外交官弗里德(Daniel Fried)說，普亭要藉此傳達一個信息，俄羅斯必須受到美國的尊重，儘管蘇聯輸掉了最初的冷戰。

與蘇聯不同的是，普亭並沒有試圖在全球發動一場意識形態鬥爭，也沒有實行代價高昂的軍備競賽，相反俄羅斯在全球經濟中的聯繫更加緊密。

普亭早在2007年的慕尼黑安全會議上，就宣布拒絕美國主導的世界秩序，同時警告華盛頓藉著冷戰遺留下來的「未爆炸彈」，即刻板的意識形態印象以及雙重標準來統治世界，並扼殺俄羅斯發展。

對美國來說，現在是中國而非俄羅斯，才是更重要的戰略對手。因此一些俄羅斯分析人士認為，普亭有可能緩和危機及在戰術上取得勝利，因為戰爭威脅已令烏克蘭和西方開始討論或會拒絕基輔加入北約的想法。美國亦已就莫斯科的一些倡議提出談判，包括在歐洲部署導彈和限制遠程轟炸機飛行等議題。

冷戰期間，美蘇達成軍備控制協議，但在普亭時代根本沒這回事，這也折射了美國與西方，多年來對俄羅斯安全問題不屑一顧的心理反應，現在美國開始注意到這個問題。

然而普亭已明確表示，他要的遠不止這些，而是要達成一項範圍廣泛、具有法律約束力的協議，以解除北約在東歐的存在。