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瞧見俄小將丟牌崩潰痛哭 奧會主席：心煩意亂

編譯潘勛／綜合18日電
俄羅斯15歲的花滑小將瓦莉娃17日在比賽失利後失聲痛哭，讓觀眾動容，國際奧委會(IOC)主席巴赫18日表示，看到俄國教練對瓦莉娃失常的嚴厲反應，他揪心不已。（路透）
俄羅斯15歲的花滑小將瓦莉娃17日在比賽失利後失聲痛哭，讓觀眾動容，國際奧委會(IOC)主席巴赫18日表示，看到俄國教練對瓦莉娃失常的嚴厲反應，他揪心不已。（路透）

國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)18日表示，瞧見俄國15歲花滑小將瓦莉娃(Kamila Valieva)在賽事最後崩潰，令他心煩意亂，尤其看到俄國教練對瓦莉娃失常的嚴厲反應，更揪心不已；巴赫呼籲各國政府要慎選年輕選手的陪護員，注意自己的角色。

路透報導，俄國政府迅即反駁巴赫的批評，除指責巴赫本人在運動界以專橫出名，另表示教練對選手的駕馭能力，才有助於選手在高水準賽事取得勝利。

華爾街日報」指出，俄國花滑代表隊以不到20歲的選手出賽，最後崩潰而淚灑賽場，透露出這項運動最黑暗的憂慮，本該由成年人出賽，但目前變成找年紀愈來愈小的選手，進行更嚴格的訓練，以期達到最炫目的成就，最後讓選手恨上這項運動賽事。

瓦莉娃在北京冬奧女子花滑項目本來一直領先，但17日表現大為失常，最後排名跌到第四，但該項目金牌仍由另位俄國女將謝爾巴科娃(Anna Shcherbakova)拿下。瓦莉娃去年12月在俄國錦標賽上藥檢未過關，但結果直到8日才揭曉，前一天她已助俄國奧委會(ROC)代表隊在團體賽中摘金；藥檢烏雲未散，主辦方仍准她在個人項目出賽。

巴赫表示觀看花滑決賽讓他極為心煩意亂；他認為瓦莉娃一定承受十分沉重的壓力，她在賽場上很吃力，每個動作、肢體語言，都讓人感受到無限的心理緊張，勉力完成賽事；巴赫表示，感覺上瓦莉娃寧可離開滑冰界，把一切拋到腦後。

瓦莉娃噙著淚水離開，來到休息區雙手掩臉啜泣，還遭到「女魔頭」教練圖貝瑞茲(Eteri Tutberidze)嚴厲質問。巴赫指出，目睹這個過程，讓他不寒而慄。

這件風波引發爭辯，質疑奧運這個環境是否適合未成年人，但巴赫表示，IOC對此手段有限，說到底，這個問題要各國政府支持才能解決。

俄國女子花滑代表隊承受壓力太重的現象，由頒獎前摘下銀牌的女將特魯索娃(Alexandra Trusova)忍不住大哭就明顯可知；特魯索娃哭著說，大家都拿到金牌，獨獨她沒有，她恨滑冰，恨這一切，討厭這項運動，自己再也不會再滑冰了。

跡象顯示俄國17歲女將謝爾巴科娃奪得金牌時，她並無雀躍表情，隨後表示自己只想在安靜空間裡獨處，消化一切。

俄國 北京冬奧 華爾街

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