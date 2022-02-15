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中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

美包攬單人雪車金銀 金牌得主幫加拿大2度奪金剛入美籍

編譯孫梁╱綜合14日電
北京冬奧女子單人雪車賽，美國選手韓瑞(右)14日奪得金牌。另一名美國選手泰勒獲得銀牌。(美聯社)
北京冬奧女子單人雪車賽，美國選手韓瑞(右)14日奪得金牌。另一名美國選手泰勒獲得銀牌。(美聯社)

去年12月加入美國籍的加拿大兩屆奧運金牌得主凱莉·韓瑞(Kaillie Humphries)，14日在北京冬奧賽場為美國奪得女子單人雪車的金牌，她的隊友梅耶斯泰勒(Elana Meyers Taylor)獲得該項目的銀牌。

韓瑞是首位單人雪車的女子奧運冠軍，她在北京的第三個金牌是以4分19秒27的成績輕鬆獲得，為入籍美國後的首枚金牌，梅耶斯泰勒的成績是4分20秒81，加拿大的一名選手獲得銅牌。

韓瑞2019年加入美國隊，去年12月在聖地牙哥面試成為美國公民，她曾為加拿大贏得三枚雪橇獎牌，包括兩枚金牌和一枚銅牌。

韓瑞是以1.54秒的優勢戰勝隊友梅耶斯泰勒奪冠，這是在過去六屆有女子參加的冬奧會上最大的獲勝優勢，上一次的女子差距是韓瑞2010年在溫哥華冬奧會上以0.85秒的紀錄創造的。上一次的冠亞軍差距還是42年前在1980年的平靜湖(Lake Placid)冬奧會上，由瑞士運動員在雙人男子賽上以1.57秒所創造。

韓瑞和梅耶斯泰勒為美國奪得了第一和第二名，為美國隊自1932年以來冬奧雪橇項目的首次。韓瑞表示：「我選擇了新的國家，我們現在是一個團隊，對此我深感榮幸。」

韓瑞表示：「隨著年齡的增長，我知道生活不可預測，永遠不知道前方的路和未來是什麼，但我們要克服遇到的每個障礙，重要的是戰勝自己。」她在頒獎儀式上親吻獎牌，奏響國歌時左手放在胸前，唱起「星條旗永不落」。

韓瑞是第一個代表兩個國家的奧運金牌得主，是第一個為美國和加拿大贏得金牌的奧運選手，也是第一個在雪橇賽事中贏得三面金牌的女性，本周稍晚她將有機會在雙人雪車賽上衝擊第四枚金牌。

獲得銀牌的梅耶斯泰勒是第四次奧運獎牌得主，為美國雪橇史上最多的獎牌得主，在本周晚些時候的雙人女子雪橇比賽中，她將為獲取個人的第五枚奧運獎牌而拼搏。

梅耶斯泰勒的第四枚奧運獎牌來之不易，腦震盪幾乎中斷了她的職業生涯，生下第一個孩子時休產假一年，而孩子出生時患了唐氏綜合症和聽力嚴重受損，來到北京後因為新冠檢測陽性而被隔離。

與梅耶斯泰勒一樣，韓瑞也曾被檢測出新冠陽性，直至本月初才轉為陰性，清除了她奪冠道路上的最後一個障礙。

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