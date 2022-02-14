與好友普亭長談 芬蘭總統：他氛圍有變 很可能開戰

73歲的芬蘭總統尼尼斯托與普亭總統私交很好，兩人經常長談。圖為兩人2016年相晤。(Getty Images)

俄烏之間的戰爭陰霾籠罩；俄羅斯 鄰國、且與俄國總統普亭 有密切往來的芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)表示，在近期與普亭的談話中，他注意到普亭「氛圍有變」，往日時光已駟馬難追，戰爭爆發的可能性現在確實很高。

紐約時報報導，尼尼斯托是與普亭交往時間最長、最深入的幾名歐洲元首之一，作為歐洲東北部的俄羅斯鄰國，尼尼斯托也常成為橫跨東西歐的交流者，向雙方傳達對方的訊息及所思所願；在德國總統梅克爾卸任後，現在他的聲音更是尤其重要。

前芬蘭總理斯圖布(Alexander Stubb)表示，如果想要知道歐洲東北部發生什麼事情，尤其是普亭的想法時，與尼尼斯托是個好辦法，因為他能在強權政治的幕後遊走，卻能保持平衡。

但是對於當前俄烏局勢，尼尼斯托卻無法持樂觀態度；尼尼斯托表示，他在上個月與普亭有過一段長時間對話，對話中他注意到俄國的氛圍出現變化，已「幾乎不能期待一切能夠回到從前」。

尼尼斯托表示，普亭的立場與以前「明顯不同」，變得愈來愈果決，他相信普亭現在的心意是「必須要好好把握他現在的勢頭」，讓現在成為「危險時期」。

尼尼斯托表示，現在俄羅斯對於是否應遵守明斯克協議(Minsk Protocol)的爭論浮現，「在可見的未來，俄國可採取的行動似乎就剩下施壓歐洲及美國，並向他們提出各種要求，『或是發動戰爭』」。

尼尼斯托還提到，普亭的個性「更尊重敢於反擊的人」，這句話他跟川普說過，也在上個月俄烏危機爆發後與拜登提過。

明斯克協議是2015年時，烏克蘭 同意東部親俄地區高度自治，以換取背後有俄羅斯支持的當地勢力與烏克蘭政府軍停火，並繼續成為烏克蘭領土的一部份。

尼尼斯托表示，他仍然希望他與普亭的交往歷史，以及各種「小動作」，能夠為各國帶來和平。