金辛格籲組跨黨派「不穩定聯盟」 對抗川普

共和黨內有人醞釀在共和黨全國委員會(RNC)把反對川普的國會眾議員金辛格(右)、錢尼(左)從眾院共和黨團(HRC)除名。（路透）

為避免共和黨 淪為「川普 黨」，伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)出奇招，呼籲民主黨人、獨立選民與共和黨組成「不穩定聯盟」(uneasy alliance)，並肩作戰共同抵抗前總統川普的影響力。

金辛格和同黨籍的眾議員錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)都是共和黨內反對川普的大將，兩人並是眾院 國會暴亂調查小組中的「唯二」共和黨眾議員，黨內已有提案要將兩人從眾院共和黨團(HRC)除名，在共和黨全國委員會(RNC)獲得逾50人支持，訂4日投票。

43歲的金辛格是批評川普最力的共和黨國會議員之一，日前已下令手下政治組織推出創新宣傳，嘗試說服非共和黨人在角逐年底期中選舉的全國各地共和黨初選中，支持反川派參選人。

美聯社報導，政治專家分析，這種顛覆對手政黨提名的操作，在政治學上常被稱為「政黨掠奪」(party raiding)，若要大規模發動，執行層面有實際困難。

不過，金辛格警告說，共和黨已瀕臨關鍵抉擇時刻，倘若無法挽回淪為「川普黨」的趨勢，美國民主將被顛覆，甚至成為失能政府(failed state)。

今秋不尋求連任的金辛格1日接受美聯社專訪時說，民眾需要認清現實，「我們必須組成不穩定聯盟，此時此刻狀況也充滿了不穩定」。

報導指出，現任共和黨籍國會議員公開喊話，徵求民主黨人士協助拉下同黨前總統，在美國歷史上極為罕見。

美聯社分析，金辛格的策略凸顯了反川派共和黨人面臨的艱鉅挑戰，若想透過既有政治系統將川普逐出共和黨，困難極高；以目前政黨運作架構來看，如果共和黨選民在初選中一致支持極端派參選人，黨內高層幾乎束手無策。

就在同一時間，挺川陣營則掌控著共和黨在各州及全國層級的黨機器機制以及募款運作。

金辛格、錢尼 恐被共和黨眾院黨團除名

金辛格則面臨政治考驗，RNC冬季會議本周訂於猶他州舉行，某些黨內人士考慮屆時將通過決議，開除金辛格黨籍。

川普競選前顧問波西(David Bossie)連署開除金辛格黨籍提案，稱金辛格呼籲組成「不穩定聯盟」的聲明，完全坐實應遭革除的理由。

約一年前，金辛格推出「國家第一」(Country First)政治組織旨在把川普趕出共和黨；過去一年裡，「國家第一」招募了10萬多名會員，義工約4000人，累計募款逾200萬元，其中25萬元在過去45天募得。

兩位消息人士透露，共和黨倡議將錢尼和金辛格從眾院共和黨團除名，懲罰兩人持續涉入眾院調查去年1月6日國會暴動事件特別委員會事務；此提案訂4日上午投票，RNC 168名議員都有投票權。