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NBC：克魯茲沒放棄總統夢 擬再戰2024

記者顏伶如／綜合報導
克魯茲25日到賓州為共和黨候選人站台。(美聯社)
克魯茲25日到賓州為共和黨候選人站台。(美聯社)

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)2016年曾角逐共和黨總統初選，最後敗給了川普；國家廣播公司(NBC)報導，51歲的克魯茲不曾放棄問鼎白宮的總統夢，倘若前總統川普確定2024年不再參選，克魯斯將會放手一搏。

談到2024年總統大選共和黨選情，克魯茲受訪時說，主要關鍵取決於川普是否二度競選總統，「這個決定只能由川普作主，沒有人能夠代替川普決定，等到他真正做出決定的時候，我覺得其他人將會後續回應。」

克魯茲12月間接受保守派青少年網站「真理報」(The Truth Gazette)專訪時說，2016年共和黨初選獲得第二名的結果，讓他對自己參選總統充滿信心，「從歷史角度看來，黨內初選第二名幾乎後來都成了下屆總統提名人，這是有原因的。」

國家廣播公司分析，如果克魯茲宣布角逐2024年共和黨總統初選，面臨對手將是實力堅強、目前民調領先的同僚，除了川普之外，還有佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等人。

新聞網站Politico上周公布最新民調顯示，在共和黨選民當中，克魯茲在共和黨總統初選獲得支持度為2%，川普的支持度則有50%。

國家廣播公司報導，克魯茲檯面上仍在等待川普是否決定再戰2024，但檯面下則持續鴨子划水，為可能再度參加總統選舉累積實力。

克魯茲再次挑戰共和黨初選勝算如何？某些盟友看好克魯茲有機會在後川普時代出線；另一派人士則認為，川普在2016年初選對克魯茲造成的嚴重傷害，讓克魯茲迄今難以翻身。

國會暴動周年前夕，克魯茲接受福斯新聞網(Fox News)專訪時，以「恐怖攻擊」(terrorist attack)定調挺川暴徒攻占國會大廈，讓某些盟友為他擔心可能觸怒共和黨基本盤。

共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)2016年共和黨總統初選競選團隊總幹事蘇利文(Terry Sullivan)說，如果克魯茲捲土重來，選戰肯定氣勢磅礡，但如果要與川普交手，「絕對被川普生吞活剝」。

克魯茲 川普 共和黨

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