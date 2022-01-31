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川普造勢喊「特赦國會暴亂者」葛理漢等3黨內要角反對

編譯洪毅／綜合30日電
前總統川普29日在德州一場造勢活動上說，如果贏了2024大選，可能會「特赦」去年1月6日國會暴動事件的參與者。（歐新社）
前總統川普29日在德州一場造勢活動上說，如果贏了2024大選，可能會「特赦」去年1月6日國會暴動事件的參與者。（歐新社）

前總統川普29日在造勢活動上稱若他再次參選總統而且獲勝，那可能會「特赦」去年1月6日國會暴亂案的參與者；川普可能特赦暴動分子的說法，至少引來三名共和黨籍重要人士的反對。

川普29日在德州康羅市(Conroe)的造勢晚會上抱怨去年1月6日事件的參與者遭起訴、入獄，是「可恥之舉；「如果我再次競選，而且我贏了，那我們要對1月6日事件的參與者公平以待」；「若有需要赦免的話，我們就赦免他們，因為他們受到很不公平的對待」。

川普頻頻就是否有意2024年捲土重來故弄玄虛，而且有意無意地暗示自己若重返白宮，會特赦參與國會山莊暴亂的支持者。

去年國會暴亂事件場面震驚全球，造成多人死亡、上百人受傷，但川普極力淡化事件的嚴重性，近期接受福斯新聞(Fox News)訪問時宣稱，當天的現場「充滿了愛」；「相信我，參與集會都是愛國人士，心中充滿愛與友善。」

前總統川普29日在德州一場造勢活動上說，如果贏了2024大選，可能會「特赦」去年...
前總統川普29日在德州一場造勢活動上說，如果贏了2024大選，可能會「特赦」去年1月6日國會暴動事件的參與者。（歐新社）

但是川普「特赦」暴動分子的言論，至少有三名共和黨籍要人在接受新聞台訪問時表示反對。

參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)向美國廣播公司(ABC)說，川普不應表態赦免暴亂分子，因為國會暴亂事件是「美國歷史上的黑暗時刻」，「司法程序應該推動下去」。

聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)則向哥倫比亞廣播公司(CBS)說，川普的說法「並不恰當」，因為這會傳達出「可以在國會內暴亂」的訊息，他希望參與者能夠被「送進監獄」。

新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)也向有線電視新聞網(CNN)說，國會暴亂事件的參與者必須要「負起責任」；當主持人詢問這些人是否應被赦免時，蘇努努驚呼：「當然不應該，我的天，不能那麼做」。

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