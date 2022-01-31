共和黨葛理漢也讚柴爾茲是大法官人選 她可望獲參院兩黨支持

同為南卡同鄉的重量級共和黨參議員葛理漢，30日表態支持提名柴爾茲，使兩黨共識希望大增。(Getty Images)

共和黨 重量級聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham，南卡羅來納州)30日盛讚同鄉非裔女性法官柴爾茲(J. Michelle Childs)心思公正、才華洋溢，在南卡州深孚眾望，拜登 總統要挑人選，接替布萊爾(Stephen Breyer)退休後的最高法院大法官職缺，柴爾茲是不二人選；葛理漢的發言象徵提名柴爾茲有望取得參院兩黨支持的共識。

華盛頓郵報報導，另位南卡州出身的非裔參議員史考特(Tim Scott，共和黨)尚未對此置評，但美聯社報導，史考特也支持柴爾茲，所以有望取得兩黨共識，不免叫拜登怦然心動。

眾院民主黨三把手克萊本(James Clyburn)早呼籲拜登選擇柴爾茲，葛理漢30日在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目對柴爾茲的讚美，讓克萊本主張提名柴爾茲可取得兩黨支持的說法，更具公信力。

白宮在28日罕見地證實，拜登考量人選裡有柴爾茲。

葛理漢公開支持柴爾茲與大多數共和黨參議員大異其趣；共和黨人要不是自我節制，不發一詞，便是說拜登提名特定人選「太激進」，令人生憂；威克爾(Roger Wicker，密西西比州)參議員還放話批拜登所挑人選是「平權法案」下的「受益人」，估計非裔女性提名人「可能拿不到任何共和黨支持票」，白宮為此發聲明予以駁斥。

葛理漢30日等於不理睬威克爾的說法，表示自己並不認為拜登挑柴爾茲是出於平權法案而考量，另讚美柴爾茲「就各方面都資格合適」；「平權法案是為了矯正歷史錯誤，而把資格不怎麼合適的人選任到政府機構，柴爾茲的資格則十分優異，不摻平權法案任何元素」。