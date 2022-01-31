我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

共和黨葛理漢也讚柴爾茲是大法官人選 她可望獲參院兩黨支持

編譯潘勛╱綜合30日電
同為南卡同鄉的重量級共和黨參議員葛理漢，30日表態支持提名柴爾茲，使兩黨共識希望大增。(Getty Images)
同為南卡同鄉的重量級共和黨參議員葛理漢，30日表態支持提名柴爾茲，使兩黨共識希望大增。(Getty Images)

共和黨重量級聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)30日盛讚同鄉非裔女性法官柴爾茲(J. Michelle Childs)心思公正、才華洋溢，在南卡州深孚眾望，拜登總統要挑人選，接替布萊爾(Stephen Breyer)退休後的最高法院大法官職缺，柴爾茲是不二人選；葛理漢的發言象徵提名柴爾茲有望取得參院兩黨支持的共識。

華盛頓郵報報導，另位南卡州出身的非裔參議員史考特(Tim Scott，共和黨)尚未對此置評，但美聯社報導，史考特也支持柴爾茲，所以有望取得兩黨共識，不免叫拜登怦然心動。

眾院民主黨三把手克萊本(James Clyburn)早呼籲拜登選擇柴爾茲，葛理漢30日在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目對柴爾茲的讚美，讓克萊本主張提名柴爾茲可取得兩黨支持的說法，更具公信力。

白宮在28日罕見地證實，拜登考量人選裡有柴爾茲。

葛理漢公開支持柴爾茲與大多數共和黨參議員大異其趣；共和黨人要不是自我節制，不發一詞，便是說拜登提名特定人選「太激進」，令人生憂；威克爾(Roger Wicker，密西西比州)參議員還放話批拜登所挑人選是「平權法案」下的「受益人」，估計非裔女性提名人「可能拿不到任何共和黨支持票」，白宮為此發聲明予以駁斥。

葛理漢30日等於不理睬威克爾的說法，表示自己並不認為拜登挑柴爾茲是出於平權法案而考量，另讚美柴爾茲「就各方面都資格合適」；「平權法案是為了矯正歷史錯誤，而把資格不怎麼合適的人選任到政府機構，柴爾茲的資格則十分優異，不摻平權法案任何元素」。

拜登 共和黨 葛理漢

上一則

民主黨德賓：大法官人選 與其挑特定群體 不如考量年齡

下一則

大法官退休有隱情 WP：民主黨左派施壓「請」布萊爾讓位

延伸閱讀

拜登首年140天不在華府 挨轟「國家有危機時都不在」

拜登首年140天不在華府 挨轟「國家有危機時都不在」
普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判
拜登提名大法官 民主黨超團結 44次唱名投票都沒人跑票

拜登提名大法官 民主黨超團結 44次唱名投票都沒人跑票
川普德州造勢 批拜登不應出兵烏克蘭 募款餐會起價10萬

川普德州造勢 批拜登不應出兵烏克蘭 募款餐會起價10萬

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
烏克蘭後備軍人參加演習。（路透）

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

2022-01-24 03:16
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄