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大法官退休有隱情 WP：民主黨左派施壓「請」布萊爾讓位

編譯潘勛╱綜合30日電
據報導指，大法官布萊爾的退休另有內情。圖為大法官布萊爾27日在白宮宣布退休。(美聯社)
據報導指，大法官布萊爾的退休另有內情。圖為大法官布萊爾27日在白宮宣布退休。(美聯社)

聯邦最高法院自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)日前宣布本會期結束後退休，在此之前民主黨左派發動強大攻勢，使用報刊專文、線上請願等方式「敦請」他退休；布萊爾的哥哥、聯邦地院法官查爾斯‧布萊爾(Charles Breyer)表示，其弟考量到自己退休，拜登總統才有機會任命人選接替空缺，才有此決定。

華盛頓郵報30日報導，布萊爾去年4月在哈佛大學法學院演講，還明確表達自己觀點，認為司法應與政治分立，法官一旦宣誓就職，「就應忠於法治，而非幫助他取得任命的政黨」。

要他退休 左派發動輿情、請願、抗議

但演講3天之後，已進行達一年、施壓要布萊爾辭職的攻勢就邁入新階段；民主黨工在線上流傳請願書、布萊爾公開活動必有活躍人士抗議、報章刊輿情文章，甚至派卡車掛著「布萊爾請退休」的看板，繞行最高法院大樓。

左派大舉向布萊爾施壓，這些手段只算剛開始；布萊爾現年83歲，在最高法院年紀最長，也是三名自由派大法官的耆老；左派希望他趁民主黨還控制白宮及參院時退休，以便拜登能任命較年輕的大法官。

籲請布萊爾退休的人當然是鑑於前自由派大法官魯絲·貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)死於任內，結果懸缺由前總統川普任命保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)接替的教訓。催他退休的攻勢由各色團體及政治人物分進合擊，雖不同步，說法也大異其趣，但終於讓布萊爾在上周宣布最高法院本會期結束後退休。

大法官布萊爾的法官哥哥查爾斯‧布萊爾受訪時表示，其弟的確是受到黨內左派的強大壓力...
大法官布萊爾的法官哥哥查爾斯‧布萊爾受訪時表示，其弟的確是受到黨內左派的強大壓力而提早退休。(Getty Images)

布萊爾兄透露 原先計畫並非如此卸任

查爾斯‧布萊爾受訪指出，其弟當然曉得催他退休的活動，但自己認為弟弟會被打動的原因，倒不在活動本身，而在活動的邏輯；另外，他認為自己該考量到退休能給民主黨籍總統一個機會，任命志同道合者，畢竟任命他的就是民主黨籍總統；他可不想死於任內。

消息人士指出，拜登總統本人並未要求布萊爾退休，但白宮高層好幾個月來便曉得，布萊爾的退休幾乎迫在眉睫，讓拜登能履行競選時的承諾，任命第一位非裔女性大法官。

查爾斯‧布萊爾認為白宮任由布萊爾決定去留，宣布退休也是其弟自己的決定，並非屈從白宮的壓力；沒有法官願意被要求離開，總統等人也都曉得這一點，尊重布萊爾的決定，最後確實也奏效。

退休 大法官 民主黨

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