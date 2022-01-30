拜登提名大法官 民主黨超團結 44次唱名投票都沒人跑票

民主黨人希望通過此次大法官的提名，促進民主黨的團結。圖為拜登總統（左二）去年6月在白宮前講話，右二、三分別為在法案討論中常與他唱反調的同黨參議員席納瑪、曼欽。（美聯社）

國會民主黨 人對拜登 總統施政議程看法分歧，重大法案拖延、不信任氣氛漸深，進步派和中間派似越來越難合作；但民主黨迄今有一個領域不曾出現任何分裂跡象，那就是拜登的法官提名 。接下來，接替退休大法官布萊爾(Stephen Breyer)的大法官提名確認案，將是民主黨另一次驗證的機會。

自甘迺迪總統以來，民主黨對總統提名法官始終展現團結力量，這也讓拜登得以在任期第一年任命了最多的法官。民主黨人希望，即將到來的最高法院大法官提名戰可延續此優勢。目前，共和黨人已準備反對拜登可能選擇的「進步派」人選，民主黨必須保證彼此團結一致。

兩位民主黨籍參議員─西維吉尼亞州的曼欽(Joe Manchin)和亞利桑那州的席納瑪(Kyrsten Sinema)在其他重要法案持關鍵反對立場、造成立法僵局，他們是否支持拜登提名人，動見觀瞻。但兩人過去其實一直都對拜登提名人投下支持票；拜登提名法官所進行的44次唱名投票，迄今不曾有任何民主黨人跑票。

此外，由於參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)過去變更規則，大法官提名案不得使用「費力把事拖」議事規則阻撓，所以，參院在50對50票、副總統賀錦麗有最後決定權局勢下，只要民主黨團結合作，勝利在望。拜登已表示，他將在2月底前公布大法官提名人選。

分析人士認為，這次大法官提名案，民主黨人比共和黨人更可能保持團結。密切關注司法提名過程的布魯金斯學會訪問學者惠勒(Russell Wheeler)表示，「比起麥康諾他們，進步派可能比較不用擔心」。

持續追踪和權衡法官提名人的自由派倡議組織「正義聯盟」(Alliance for Justice)法律總監戈德堡(Daniel Goldberg)則說：「我非常有信心拜登提名人將獲得確認，正如他對下級法院提名人所做的那樣，他將提出資格無懈可擊的大法官人選。」

部分民主黨策士還認為，拜登幾大政見法案遭遇絆腳石，共和黨人似乎對自己期中選舉表現信心大增，這場大法官提名戰，可能有助於激勵民主黨選民。

加州民主黨政治顧問卡里克 (Bill Carrick) 指出，「我認為對非裔選民、女性和年輕選民來說，這個案子無疑是一大優勢。從歷史來看，民主黨人不像共和黨人那樣關注法院，但現在情況已大不相同。」他說，人們看到川普領導下的共和黨如何竭力確保保守派法官佔多數，還看到對墮胎權具里程碑意義的羅訴韋德案(Roe v. Wade)面臨被推翻的威脅，加州今年有好幾個眾議員席位競爭激烈，墮胎權將發揮很大的作用。