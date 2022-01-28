聯邦研議：提供紅藍卡長者免費居家檢測盒

拜登政府正研議為紅藍卡的保戶免費提供病毒檢測盒。（美聯社）

華爾街日報報導，拜登政府現正研議為參加聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )的老年人免費提供居家病毒檢測 劑或擴大病毒檢測服務。

從本月開始，聯邦政府規定私人保險公司必須承擔投保民眾購買市售居家病毒檢測組的花費，但這項規定的適用範圍並不包括參加紅藍卡的7600萬民眾，因為聯邦法律規定，對於各種居家檢測的開銷，聯邦醫療保險通常不予給付。

拜登政府正研議為紅藍卡的保戶免費提供病毒檢測盒。（美聯社）

從政策層面來看，如何讓居家病毒檢測等納入紅藍卡免費服務，聯邦政府發揮空間有限。報導指出，消費者保護團體及某些民主黨籍國會議員紛紛要求拜登政府採取行動，讓紅藍卡為老年人免費提供居家病毒檢測劑，因為老年人屬於高風險族群，感染新冠病毒陷入重症比率較高。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)副局長塞斯哈馬尼(Meena Seshamani)說，紅藍卡並不給付市售居家病毒檢測劑花費，「不過我們正在研究各種選項，希望處理法條及規定方面的問題，找出解決之道」。

民主黨籍加州聯邦眾議員伊蘇(Anna Eshoo)日前致函衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)寫道，每人每月可報銷八組居家病毒檢測劑的規定僅適用於私人保險公司或團體投保機構，「讓我非常失望」。

民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)也在另一封信函中呼籲衛生部，應該讓聯邦醫療保險能夠給付所有聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的市售居家病毒檢測組。

聯邦政府官員說，投保私人醫療保險的民眾可以報銷居家病毒檢測劑，是因為2020年通過的疫情紓困法案，法條內容要求保險公司為民眾提供免費病毒檢測，但紅藍卡給付項目則有法律明文規定。

醫療訴訟律師波爾斯頓(Mark Polston)分析，聯邦政府若讓紅藍卡逕行給付某些項目，將構成觸犯，「通常來說，聯邦醫療保險並不給付篩檢費用」。

國會可以通過決議讓紅藍卡提供免費病毒檢測，但消保權益倡議人士說，聯邦政府不應該等待立法通過才有行動，因為時間可能拖延太久。