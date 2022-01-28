阿拉斯加前州長裴林染疫 連2晚紐約堂食挨轟

阿拉斯加前州長裴林確診後在紐約一家餐廳用餐惹議。（美聯社）

前阿拉斯加州長、2008年共和黨副總統候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)並沒有接種新冠疫苗 ，儘管證實染疫，但無視紐約市 的隔離規定，26日晚上仍然到當地一家義大利 餐廳用餐，引來批評聲；紐約市長亞當斯發言人也說，如果裴林真如她所說的愛紐約市，就應該待在家依規定隔離。

根據紐約市健康和安全措施規定，到餐廳用餐必須出示疫苗接種證明，在餐廳戶外用餐則不受此限，另外，證實是新冠確診者必須隔離五天。

染疫的裴林22日到著名的Elio's 義大利餐廳用餐，本來就無法出示疫苗接種證明，結果遭新聞網站Mediaite圖文並茂踢爆，26日晚她再到該餐廳用餐，最終招來眾怒；Elio's 的老闆伊莎卡(Anne Isaak)說，反對裴林再來到餐廳用餐。

阿拉斯加前州長裴林確診後在紐約一家餐廳用餐惹議。（截自FNTV影片）

不過餐廳經理向有線電視新聞網(CNN)表示，裴林26日晚是在戶外用餐；該餐廳也發布聲明表示，裴林26日是為了前次引發的爭執來向餐廳致歉；經理指出，根據疫苗規定和保護員工，於是讓裴林坐在戶外。

紐約市府發言人發聲明指出，裴林一再無視疾病預防控制中心的指引，完全無視小企業工人及顧客的健康及安全。他說，紐約市提供了不少資源來協助檢測呈陽性的人士隔離，因此紐約市鼓勵裴林加入98%紐約人的行列，他們一直遵循隔離指引，同心協助紐約市阻止了病毒傳播。

裴林的代表律師對事件沒有回應。

來源：CBS New York

裴林是為了與紐約時報的誹謗官司而到紐約，她和其他共和黨保守派，一直反對接種疫苗，甚至上月在凰鳳城一次會議上揚言，只會「在我的屍體上」接種疫苗。她也不許自己的子女接種。

裴林在去年4月坦承自己與兒女都染疫，她當時說「病毒數目比天上繁星還要多」。去年12月在鹽湖城集會時，她也說過，要她打疫苗除非她死去，當時觀眾聽了歡聲雷動。