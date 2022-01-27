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養老院怎麼選？紅藍卡網站「服務比較」看細節

編譯孫梁／綜合報導
紅藍卡網站公布養老院員工流動率和周末護士值班細節，以便讓民眾比較養老院品質。圖為佛州一養老院在昭顧一名85歲的老人。（Getty Images）
紅藍卡網站公布養老院員工流動率和周末護士值班細節，以便讓民眾比較養老院品質。圖為佛州一養老院在昭顧一名85歲的老人。（Getty Images）

拜登政府26日推出聯邦醫療保險計畫(Medicare)的服務新舉措，將在聯邦醫療保險網站的「服務比較」(Care Compare)網頁公布養老院的員工流動率和周末護士值班等細節，便於消費者比較養老院的服務品質。

新一輪疫情爆發後，儘管養老院加強了疫苗接種，但染疫和死亡人數仍在增多，而員工的素質對養老院的服務品質與安全至關重要。

消費者若想獲取養老院的訊息，可登入Care Compare網頁並搜尋任何一家養老院，然後點開「瀏覽員工訊息」(View Staffing Information)頁面，就可知道護理員工的周末值班等詳情，以及護士和管理人員的流動率。

「聯邦醫療計畫與醫療補助計畫(Medicaid)服務中心」(CMS)表示，他們對員工流動率和服務品質作比較研究，結果發現只要員工的流動率降低，養老院的總體服務品質就會高。衡量護士流動率低的標準，是一年內護理人員停止工作的比重。CMS從今年夏季開始，將採用員工的流動率等訊息對養老院的服務品質進行評估，以五顆星的方式體現。

CMS主任奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)表示：「養老院的員工在疫情中的重要性愈顯突出，希望我們公布的訊息有助於提高服務品質。住養老院的人及其家人，也可從我們的網站尋找有價值的訊息。」

養老院的成功與否有賴於服務品質，CMS表示，如果護理人員的流動率低，就會深化與養老院居民的熟悉程度，從而可更快地發現病患可能出現的任何徵兆。

CMS說，網站提供的管理人員流動率，可反映養老院的穩定性、領導與日常經營等，對保證服務的品質也有重要作用。

CMS表示，網上公布的護理和管理人員的訊息，並不會增加養老院的文牘工作量，因為都是已向政府報告的資料，只是過去沒有對外公布。

養老院 聯邦醫療保險 疫情

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