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美完全接種者僅40%打補強針 單周接種數減半

編譯郭宣含／綜合25日電
輝瑞25日宣布正在測試針對Omicron 病毒的新疫苗。(美聯社)
輝瑞25日宣布正在測試針對Omicron 病毒的新疫苗。(美聯社)

美國新冠肺炎補強針接種熱潮減退，根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，目前僅40%完全接種(fully vaccinated)的美國人已打補強針，補強針平均單日接種數從去年12月初的100萬劑高峰，一路減退至上周約49萬劑；公衛專家憂心拜託民眾，盡快接種補強針以提高對Omicron的防護力。

根據美聯社(AP)與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)新民調，目前美國人認為前兩劑新冠疫苗更重要，而非補強針。

耶魯大學公衛學院副教授施瓦茨(Jason Schwartz)表示：「補強針的接種情況持續落後。」

美國整體接種計畫速度減慢，該計畫展開逾13個月後，僅63%或2億1000萬名美國人完全接種新冠疫苗；疫苗令可望提升接種率，但面臨法律訴訟而受阻。

懷俄明、愛達荷、密西西比和阿拉巴馬等多州的接種率持續低迷，不到50%州民完全接種。

懷俄明州僅44%州民完全接種，為提高接種率，該州還請健康照護人員在電視廣告說明未接種者抗疫的慘痛情況。隔壁的愛達荷州接種率在全國敬陪末座，今年幾乎每天不到1000人接種第一劑疫苗，補強針接種人數也持續下降。

相較之下，佛蒙特州則是全國完全接種疫苗和補強針的模範州，約60%的18歲以上州民已打補強針，但該州衛生廳長拉文(Mark Levine)野心勃勃表示這還不夠，「我希望看到接近90%的補強針接種率。」

科學家原本對於美國人打補強針的看法不一，政府一開始只推薦老年人等特定族群接種，但隨著Omicron席捲美國，和更多證據指出整體免疫力下降，日益彰顯廣打補強針的必要性。

美國約有8600萬名完全接種的民眾符合補強針資格，但尚未去接種，施瓦茨認為主因在於大眾感到困惑。

「我認為現有大量證據指出，補強針不只是可選擇的補充劑，還能提供根本的保護力。」施瓦茨表示：「但這部分訊息卻被遺漏。」

AP-NORC中心民調發現，59%民眾認為，他們打過新冠疫苗就能夠完全從事公眾生活，且不覺得會有感染風險；但僅有47%民眾對補強針有相同看法。

疫苗 民調 聯邦疾病防治中心

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