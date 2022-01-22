報復北京「熔斷」 美停飛中國44航班…直到3月底

拜登 政府21日宣布，為報復北京 最近周取消美國航空公司飛往中國航班，美國將暫停往返中美的44個中國航空公司航班，停飛期間為1月30日至3月29日；此舉將讓往返兩國已十分困難的旅客，更雪上加霜。

受到影響的包括中國國際航空(Air China)、中國東方航空(China Eastern Airlines)、中國南方航空(China Southern Airlines)與廈門航空(Xiamen Airlines)航班；這些航班絕大多數是停留洛杉磯與紐約兩個城市。

美國航空公司(American Airlines)、達美航空公司(Delta Air Lines)、聯合航空公司(United Airlines)飛往中國的班機，由於相繼傳出乘客抵達中國後，接受新冠病毒檢測 結果呈現陽性，中國政府因此宣布取消三家航空業者飛往中國的航班；這些乘客搭機之前，病毒檢測結果為陰性。

美國運輸部21日指出，美國航空公司飛往中國的航班被下令暫停到3月初，北京方面祭出如此手段，既苛刻且不公平。

運輸部指出，根據中方規定，載運乘客如果抵達後病毒檢測呈現陽性，航空公司可以選擇航班暫停兩周，或者航班限制乘客人數四周；不過，美國航空公司從來沒有選擇機會。

中國航空主管機關以援引避免新冠病毒傳播的「熔斷措施」(circuit breaker)為由，宣布取消美國航空公司飛往中國的航班。

美國運輸部首席副助理部長派特桑尼克(Carol A. Petsonk)發布命令指出，對於準備前往中國的旅客，中國政府在旅客離開美國之前都逐一檢查，核對起飛前的病毒檢測報告以及其他要求文件；美國航空公司遵守中國航空主管機關關於起飛前及飛航途中的所有防疫規定，如果航班在中國降落之後有乘客後來病毒檢測出現陽性，航空業者不應該因此受到懲罰。

紐約時報報導，對於中國祭出「熔斷措施」下令航班停飛，法國、德國均已採取以牙還牙行動。

美中之間航班爭議，從2020年疫情爆發初期便已開始；川普政府原本揚言要禁中國航空公司航班飛抵美國，後來因為中國同意聯航、達美航班可以在限制乘客人數的前提下運作才作罷。