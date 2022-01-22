烏克蘭總統：俄將大規模入侵 聯國秘書長：相信不會

烏克蘭總統澤倫斯基預測，俄軍「將會大規模入侵」烏克蘭。圖為烏克蘭士兵在一項紀念儀式中鳴槍。（路透）

美國國務卿布林肯 與俄羅斯外長拉夫羅夫在烏克蘭 問題上無法取得突破，使俄軍進攻烏克蘭的機率大增；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)預測，俄軍「將會大規模入侵」。

澤倫斯基認為，若俄羅斯揮軍進入烏克蘭，第一個目標將會是占領工業城市哈爾科夫(Kharkiv)，因為這個城市的人口以俄裔為主，大多說俄語，屬親俄羅斯勢力範圍。

哈爾科夫位於烏克蘭東部，是僅次於首都基輔( Kiev)的第二大城市，人口約140萬；澤倫斯基認為這是俄羅斯最可行的目標。

他對「華盛頓郵報」表示，很現實的是，如果俄羅斯決定將行動升級，他們一定會選擇在歷史上與俄羅斯有家庭聯繫的領土，因此目前由烏克蘭控制的哈爾科夫最有可能給占領，而俄羅斯對此只需要一個藉口，就是他們要保護這個城市說俄語的人。

不過澤倫斯基警告，若俄軍大舉入侵，烏克蘭一定會抵抗，無可避免會發生大規模戰爭。

烏克蘭連日來指控俄羅斯已在烏東邊界部署超過13萬7000大軍。烏克蘭東部三個城市哈爾科夫、盧甘斯克(Luhansk)與頓涅茨克(Donetsk)都是俄語區，由親俄勢力控制。因此西方國家普遍認為，俄羅斯若要進政烏克蘭，將會在這個地區製造藉口，今次則是由烏國總統澤倫斯基親口說明。

至於烏克蘭北部，白俄羅斯 正與俄羅斯舉行聯合軍演，南部克里米亞早於2014年被俄國佔領，因此烏克蘭目前三面被俄軍重重包圍。

與此同時，布林肯與拉夫羅夫在烏克蘭問題上無法取得突破，增添了俄軍進攻烏國機率，西方各國一直在關注今次談判，期望出現更慎重的解決方法。

然而聯合秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)反而持樂觀態度。

在美俄外長會談結束後，古特瑞斯在紐約聯合國總部的新聞發布會上，在記者問及俄軍進攻烏國的前景時，他說，「我相信這不會發生，我強烈希望是對的」。

對於這個說法，古特瑞斯沒有解釋原因。