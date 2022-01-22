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烏克蘭總統：俄將大規模入侵 聯國秘書長：相信不會

編譯盧炯燊／綜合21日電
烏克蘭總統澤倫斯基預測，俄軍「將會大規模入侵」烏克蘭。圖為烏克蘭士兵在一項紀念儀式中鳴槍。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基預測，俄軍「將會大規模入侵」烏克蘭。圖為烏克蘭士兵在一項紀念儀式中鳴槍。（路透）

美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫在烏克蘭問題上無法取得突破，使俄軍進攻烏克蘭的機率大增；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)預測，俄軍「將會大規模入侵」。

澤倫斯基認為，若俄羅斯揮軍進入烏克蘭，第一個目標將會是占領工業城市哈爾科夫(Kharkiv)，因為這個城市的人口以俄裔為主，大多說俄語，屬親俄羅斯勢力範圍。

哈爾科夫位於烏克蘭東部，是僅次於首都基輔( Kiev)的第二大城市，人口約140萬；澤倫斯基認為這是俄羅斯最可行的目標。

他對「華盛頓郵報」表示，很現實的是，如果俄羅斯決定將行動升級，他們一定會選擇在歷史上與俄羅斯有家庭聯繫的領土，因此目前由烏克蘭控制的哈爾科夫最有可能給占領，而俄羅斯對此只需要一個藉口，就是他們要保護這個城市說俄語的人。

不過澤倫斯基警告，若俄軍大舉入侵，烏克蘭一定會抵抗，無可避免會發生大規模戰爭。

烏克蘭連日來指控俄羅斯已在烏東邊界部署超過13萬7000大軍。烏克蘭東部三個城市哈爾科夫、盧甘斯克(Luhansk)與頓涅茨克(Donetsk)都是俄語區，由親俄勢力控制。因此西方國家普遍認為，俄羅斯若要進政烏克蘭，將會在這個地區製造藉口，今次則是由烏國總統澤倫斯基親口說明。

至於烏克蘭北部，白俄羅斯正與俄羅斯舉行聯合軍演，南部克里米亞早於2014年被俄國佔領，因此烏克蘭目前三面被俄軍重重包圍。

與此同時，布林肯與拉夫羅夫在烏克蘭問題上無法取得突破，增添了俄軍進攻烏國機率，西方各國一直在關注今次談判，期望出現更慎重的解決方法。

然而聯合秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)反而持樂觀態度。

在美俄外長會談結束後，古特瑞斯在紐約聯合國總部的新聞發布會上，在記者問及俄軍進攻烏國的前景時，他說，「我相信這不會發生，我強烈希望是對的」。

對於這個說法，古特瑞斯沒有解釋原因。

烏克蘭 白俄羅斯 布林肯

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