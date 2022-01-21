投票權案闖關受挫 參院協商縮小規模

路透報導，民主黨 版投票權法案19日晚在參院闖關挫敗後，兩黨參議員 組成的協商小組正在討論縮小規模的提案，重點放在維護選舉結果以及保護選務官員免受騷擾。

協商小組由共和黨 籍緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)率領，成員包括民主黨中間派兩大關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)及亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)。

報導指出，小組成員21日將舉行線上會議，商討如何修改1887年「選舉人票計算法」(Electoral Count Act，ECA)；「選舉人票計算法」允許國會議員對總統大選結果提出異議。

前總統川普及挺川派共和黨盟友利用「選舉人票計算法」法條，2021年1月6日企圖推翻大選結果，數以千計川普支持者攻占國會大廈，確認選舉人票程序因此中斷。

柯林斯20日對媒體表示，磋商小組包括六名民主黨參議員，討論目標是擬訂「真正透過兩黨合作推出選舉改革法案」，讓1月6日國會暴動當天衍生的許多問題得以解決，讓民眾對選舉恢復信心。

柯林斯並未對草案何時出爐提供時間表，僅表示有許多前提必須先處理；但她舉例說，去年規模1兆的基礎建設法案，就是兩黨協商的成果。

無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)將另外提出「選舉人票計算法」改革草案，內容將對國會角色祭出限制，釐清受理及裁決選舉糾紛的責任屬於各州。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，對於參議員們的努力表示歡迎；她說，拜登對於各種討論持開放態度，，不過ECA改革不是範圍廣泛投票權立法的替代品。

在兩黨小組裡身為民主黨代表的曼欽說，將邀集包括民主黨與共和黨籍在內的許多人士，，一起打造能夠保護計票的良好法案。

曼欽表示，希望將威脅或誘使選務官員的行為，界定為聯邦犯罪。

協商小組成員之一、共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)對媒體表示，企圖推翻上次選舉結果的群眾，所作所為等於打算破壞人民的意旨，「因此有必要釐清這些行為。」