「川普無特權」 眾院索國會暴亂資料 掃除障礙

最高法院19日駁回前總統川普為避免已存檔的去年1月6日國會暴亂檔資料紀錄而提出的下達禁制令的請求，形同為眾院調查人員取得川普執政期間1月6日國會暴亂資料排除障礙。（美聯社）

前總統川普 為避免已存檔的去年1月6日國會暴亂檔資料紀錄曝光，透過律師團向最高法院緊急聲請下達禁止令，但19日遭駁回；最高法院九名大法官在這項裁決中，只有保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)持不同意見。

最高法院19日的裁定，形同為眾院調查人員取得川普執政期間1月6日國會暴亂資料排除障礙；總計700多頁檔案將交給國會，讓國會調查人員將可進一步釐清，川普在企圖推翻2020年大選結果的暴亂事件中的角色。

眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會(House Select Committee)向國家檔案局(National Archives)索取資料，川普及拜登 依法都有機會表達拒絕。

川普以擁有總統行政特權(executive privilege)為由，要求某些涉及總統溝通聯繫的文件應予保密，不得曝光；但拜登去年10月便表明，不會對1月6日國會暴亂資料主張行政特權。

川普透過律師向最高法院指出，即使拜登不願對資料行使行政特權，身為前任總統依然具有憲法賦予權利，要保護檔案不落入國會手中。

有線電視新聞網(CNN)報導，國家檔案局將交出的檔案文件包括活動日誌(activity logs)、行程表、演講大綱，以及當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的三頁手寫筆記；挺川群眾聚集華府，後來又衝進國會大廈企圖阻止國會確認選舉人團投票結果的同一時間，白宮西廂內部情形如何，將隨著檔案公布而曝光。

另一方面，司法部 19日對華府特區聯邦巡迴上訴法院指出，四頁來自川普執政期間的白宮紀錄，國家檔案館19日晚間便交給眾院國會暴亂調查委員會；司法部說，這四頁資料並不在川普律師團向法院申請的臨時禁止令適用範圍內。

川普委任律師畢納爾(Jesse Binnall)向法院指出，若公布四頁文件將違反臨時禁止令，考慮將以藐視法院罪名向司法部究責。

CNBC新聞頻道報導，司法部對法院表示，臨時禁止令僅適用川普執政期間的三批白宮資料，並不適用於第四批，國會暴亂調查委員會索取的文件則來自第四批檔案裡。

司法部指出，拜登曾給川普30天期間考慮是否對第四批檔案申請禁止令，但川普始終沒有動作。