俄羅斯可能隨時攻烏克蘭？美警告勿妄動

俄羅斯正加強在白俄地區軍演，同時18日在克里米亞調動部隊。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)18日表示，俄羅斯隨時可能攻打烏克蘭 ，美國警告俄國不要輕舉妄動，否則將遭嚴厲制裁；國務卿布林肯 19日起將親訪烏克蘭，會晤歐洲盟友，並在21日與羅斯外交部長拉夫羅夫舉行日內瓦會談，美國也考慮透過制裁和軍事援助，削減俄羅斯野心。

俄羅斯峻拒西方國家要求緩解緊張，調動大批俄軍和軍事裝備，至烏國北邊的白俄羅斯 ，計畫和白俄聯合軍演，形成北東南三面包抄烏克蘭的態勢。

美國國務卿布林肯，將在日內瓦與俄羅斯外長拉夫羅夫會談烏克蘭。(美聯社)

國務院18日上午宣布布林肯(Antony Blinken)19日訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)，20日前往德國柏林，和德國、英國與法國官員討論應對。

國務院資深官員在稍後的背景簡報說明會宣布，布林肯21日將在日內瓦會晤拉夫羅夫(Sergey Lavrov)，這是18日美俄外長通話敲定的最新會面。

資深官員和莎奇分別在簡報會和記者會上都說：「現在處於俄羅斯隨時會攻打烏克蘭的狀態。」

俄羅斯外長拉夫羅夫。(美聯社)

相較白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日說，美國不認為俄國已決定入侵烏克蘭，局勢顯然急劇升溫。

資深官員說，俄羅斯本周末將軍隊移往白俄羅斯邊境，這不是實施軍事操演也非常規軍事調度，而是創造侵略藉口的舉動，是極度危險的行為。

資深官員表示，布林肯將確認俄羅斯是否願意透過外交解決危機；莎奇則說，布林肯會當面要求俄羅斯採取動作降低緊張。

烏克蘭外長庫列巴。(美聯社)

莎奇說，俄羅斯必須決定，是不是要選擇美國與盟友共同創造的外交路徑；一旦俄羅斯侵略烏克蘭，就會面臨嚴重的經濟制裁後果。

國防部並未透露最新俄軍動態，重申莫斯科安排一批秘密特工，在烏克蘭東部執行「偽旗行動」(false-flag operation)，佯裝成對親俄部隊或烏國境內說俄語人士的攻擊，捏造藉口入侵烏克蘭。

美方研判，偽旗行動的發起者可能就是烏克蘭境內的親俄分子及分離主義者；華爾街日報18日報導，拜登政府官員正考慮制裁至少4名相關人士，遏止俄國侵略。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登政府考量更多新方法協助烏克蘭，包含提供烏國額外的彈藥、迫擊砲、反坦克飛彈和防空飛彈系統，可能由北約盟國提供。

一名資深官員告訴CNN，美國正在思索一系列選項以協助烏克蘭防衛，例如協助訓練、情報交換或更多軍售；美國政府仍信守拜登總統所說，不可能將美軍送上烏克蘭戰場。

英國17日也宣布，提供烏克蘭反坦克武器，協助烏國自我防衛。