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冬奧在即…北京爆Omicron本土病例 感染源不明

記者呂佳蓉／綜合報導
北京冬奧會不到三周開幕，北京15日通報一名感染Omicron變異株的患者，防控工作敲響警鐘。（美聯社）
北京冬奧會不到三周開幕，北京15日通報一名感染Omicron變異株的患者，防控工作敲響警鐘。（美聯社）

北京冬奧會不到三周開幕，北京15日通報一名感染Omicron變異株的患者，14天的活動軌跡廣泛。北京市委宣傳副部長徐和建表示，北京已進入北京冬奧時刻，面臨外防輸入、內防反彈的雙重壓力，新增一例新冠肺炎確診病例，防控工作敲響警鐘。

北京市疾控中心副主任龐星火當晚在記者會上表示，該病例住所為海澱區上地街道農大南路博雅西園，工作地點在海澱街道海澱新技術大廈。目前，該病例所涉及的17個風險點均已管控。

這名患者14天內到訪過北京金融街、朝陽區SKP等商場用餐、逛街、喝咖啡，在工體附近看過脫口秀，曾經搭乘公車與地鐵。該名患者自述13日出現喉嚨癢症狀，14日出現發燒，自行前往核酸檢驗點進行核酸檢測，自行服用藥物後症狀好轉，未就診。

龐星火指出，該病例病毒基因測序檢出Omicron變異株，病例近14天內無外省市旅居史，無相關病例接觸史，家中多個環境樣本陽性，兩名同住人員核酸陰性。

海澱區副區長林航表示，15日已對病例居住社區、工作單位大樓封閉管理，展開全方位流調工作。對博雅西園社區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管理措施，對海澱新技術大廈啟動臨時封控措施。

徐和建表示，要對進返京風險人員第一時間落位管控篩查，確保不漏一人。對有14日內中高風險地區所在縣、市、區、旗旅居史的進返京人員嚴格居家觀察、核酸檢測等措施。嚴防風險人員通過第三地進返京。

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