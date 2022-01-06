司法部長：國會暴動無論是否在場 都將追究

在去年1月6日攻占國會大廈前，川普支持者在白宮舉行造勢大會，高聲指控大選舞弊。(美聯社)

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)在國會暴動周年前夕發表談話指出，不論去年1月6日當天是否出現於國會大廈現場，或是涉及周邊其他犯罪，司法部必定追究所有參與者到底；他說，調查人員現正有條不紊地建構複雜且罪刑嚴重的案件，不論任何身分地位的人，都將面臨控罪與起訴。

拜登 今發表周年談話 將提川普

拜登總統也會在今(6)日國會暴動周年發表談話；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)5日在新聞簡報會上表示，拜登的演說內容包括分析前總統川普在國會暴動事件的角色。

在國會大廈去年1月6日遭川普支持者佔領的一周年前夕，司法部長加蘭德5日嚴正表示，此案優先辦理，決不寬縱任何一名涉及暴動的參與者，無論當天在場與否。(美聯社)

莎奇對媒體指出，拜登會列出國會暴動事件的重大影響，以及川普應該為各種混亂與破壞承擔責任。

華盛頓郵報報導，國會暴動屆滿周年之際，加蘭德壓力日增；某些人認為他對調查國會暴動應該做或說得更多，同時也要把重心放在追究川普及川普親信的責任上。

加蘭德說，司法部對1月6日國會暴動事件到目前為止採取的行動，不會是最後一波。

所有犯罪者都查 不管身分如何

「事實到哪裡，就會查到哪裡。」加蘭德說，司法部決心追究1月6日國會暴動所有犯罪者的法律責任，不管身分背景為何，「不論當天是在現場，還是以其他犯罪行為，攻擊我們的民主。」

去年1月6日當天，國會警察拔槍自衛，擔心支持川普的群眾衝進議場。(美聯社)

加蘭德並未提到川普或川普身邊人士；華郵分析，加蘭德大部份論述雖然都是基本常識的保證，可以套用於任何調查行動，但基本是在回應過去這段時間外界的批評；司法部遭到批評的重點，包括沒有擴大調查國會暴動事件，也沒有針對如川普等高知名度目標徹底調查。

加蘭德在演說中表示，調查行動是從奠定基礎開始，首先解決顯而易見的案件，「因為這些案件為複雜度較高的案件提供證據基礎」。

他說：「有權有勢與沒有權力的對象之間，並沒有不一樣的法規。」