2021離世名人／追念史學泰斗余英時、憶前國務卿鮑爾

前中研院士、史學泰斗余英時。(本報資料照片)

2021年對全球而言都是非比尋常且多舛的一年，在迎接2022年並向前邁進之前，讓我們來緬懷今年殞落的名人。

被喻為「21世紀中國史學泰斗」的中研院院士余英時8月1日於睡夢中逝世。

生於天津的余英時師從國學大師錢穆，後赴哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，被奉為胡適之後，華人世界最有影響力的知識分子。

中研院表示，余英時為全球極具影響力的史學大師，深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見，尤其是思想史和文化史方面的研究，提出許多發人深思的議題。除學術研究外，余英時亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識分子。

余英時2014年獲得首屆「唐獎漢學獎」殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託中研院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。

史景遷╱85歲，美國著名漢學家、歷史學者

耶魯大學歷史系教授史景遷2005年赴台訪問。(本報系資料照片)

著名漢學家、耶魯大學榮譽教授史景遷(Jonathan D. Spence)12月26日在康乃狄克州自宅，因帕金森氏併發症辭世。

史景遷被認為是費正清(John King Fairbank)之後美國漢學家中的代表人物之一。史景遷研究中國歷史，以獨特視角觀察中國歷史，用講故事方式寫作，他不只是蜚聲國際的漢學家，也是學術暢銷書作者。

史景遷的第一次中國行是在前總統尼克森訪中國不久後的1974年，他與14位耶魯大學教授一起到中國訪問，行程包括北京、天津、上海、廣州等地。從那以後他完成14部有關中國歷史的著作，包括「追尋現代中國」、「康熙與曹寅」、「利瑪竇的記憶宮殿」和「前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼」等。

鮑爾╱84歲，美國首位非裔國務卿

前國務卿鮑爾一生戎馬，在軍事和外交戰場上為國效力。(美聯社)

鮑爾(Colin Powell)因新冠肺炎突破性感染引發併發症，多發性骨髓瘤舊疾加重病況，10月18日辭世；他40年來奉獻於公職，成為美國首位非裔國安顧問、參謀首長聯席會議主席和國務卿；他2003年在聯合國發表演講主張攻打伊拉克，事後發現情報有誤，他直到晚年都視此事為汙點。

鮑爾的一生是美國典型的成功故事，他從軍晉身要職的經歷被少數族裔奉為圭臬。他在紐約哈林區出生，雙親來自牙買加，之後投身陸軍，兩度赴越南作戰。他在冷戰末期擔任前總統雷根的國安顧問，並主導贏得1991年波斯灣戰爭的勝利，當時他廣受歡迎，被認為可能成為美國首位非裔總統。

但他最後決定不參選，還與共和黨 決裂，支持民主黨前總統歐巴馬；他服務過四位總統，被視為遠離政治紛擾的正派人物，且兩度獲頒總統自由獎章，拜登總統盛讚他是「戰士與外交官的最高理想」。

杜爾╱98歲，前參議員 被譽真正美國英雄

二次大戰右手負傷的前參議員杜爾，只能用左手行禮。(美聯社)

前共和黨參院領袖杜爾2月宣布罹患肺癌第四期後，12月5日於睡夢中辭世。

杜爾(Bob Dole)曾參加二次大戰，與德軍交戰時受重傷；戰後進軍政界，任職國會36年間與民主黨折衝妥協，立法建樹良多，被譽為「真正的美國英雄」。

擔任參議員時代，杜爾雖然以言詞犀利和挖苦人的急智聞名，但也不乏妥協的才能；他出力打造稅法、外交政策、農田及營養計畫。他為失能者爭取權利，登峰造極之作是通過「殘障人士保護法」，保護失能者就業、求學及從事公職不受歧視。他三度競選總統，最後一次是1996年獲得共和黨提名，但敗給尋求連任的民主黨前總統柯林頓。

漢克阿倫╱86歲，前大聯盟全壘打王

全壘打王漢克阿倫打破全壘打紀錄，更打破黑白藩籬。(美聯社)

棒球名人堂成員、前大聯盟球星漢克阿倫(Hank Aaron)1月22日在睡夢中去世。

阿倫於1974年打破傳奇球星貝比魯斯(Babe Ruth)的紀錄、擊出第715支全壘打後，便一直是大聯盟的全壘打王，而有「鐵鎚漢克」('Hammerin' Hank)的稱號，其生涯擊出的755支全壘打紀錄一直到2007年才被貝瑞邦茲(Barry Bonds)打破，但此紀錄因禁藥醜聞而有爭議。

阿倫在大聯盟生涯的2297個打點、6856壘打數、1477長打數、連續21次入選明星賽及其入選次數紀錄，迄今仍未被打破。

身為非裔的阿倫在功成名就之前飽受種族隔離及貧困折磨，成名後種族主義攻擊的陰霾依然未散，但是阿倫自始自終以「哀而不怨」的心態面對逆境，鼓足勇氣、舉止優雅、堅守尊嚴的態度寫下傳奇人生。

賴瑞金╱87歲，傳奇主持人 脫口秀之王

電視廣播王牌主持人賴瑞金(Larry King)。(取自IMDB)

廣播電視圈王牌主持人賴瑞金(Larry King)2020年11月因心臟病住院後，在2021年1月於院內感染新冠肺炎病逝。

賴瑞金出生於紐約市布魯克林的猶太家庭，高中開始負擔家計，也因此讓他早年發跡。縱橫業界一甲子的他一生中專訪過無數名人，包括前總統川普、達賴喇嘛、伊麗莎白泰勒、戈巴契夫、比爾蓋茲以及俄羅斯總統普亭。

他的知名節目「賴瑞金現場」在2010年6月屆滿25周年，隨後宣布退休，卻又在2012年重拾主持棒；而他一貫的黑框眼鏡、吊帶褲造型也令人印象深刻。

林堡╱70歲，共和黨造王者 保守派廣播人

電台主持人林堡是保守派的代表人物之一。(美聯社)

老菸槍林堡(Rush Limbaugh)去年宣布罹患第四期肺癌後，於2月17日逝世。他生前在媒體業娛樂數百萬人，並鼓舞並提高無數共和黨政治人物的知名度。早在右派陰謀論者、福斯新聞受到歡迎之前，名嘴大老林堡在保守界名氣之大，甚至分別獲得與老布希(George H.W. Bush)、布希(George W. Bush)和川普這三位共和黨前總統會晤機會。

川普甚至在2020年2月國會發表國情咨文時，頒贈美國平民最高榮譽「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)給林堡。

林堡在1980年代末期至1990年代初期在全國漸開知名度，眾院前議長金瑞契(Newt Gingrich)與其幕僚認為，共和黨之所以能在1994年崛起，睽違40年首度拿下參眾兩院，應該大大歸功於林堡。

菲立普親王╱99歲，英女王丈夫、愛丁堡公爵

英國菲利普親王2017年最後一次以皇室身分主持校閱後，告別公眾視野。(美聯社)

英國王夫菲立普親王(Prince Philip)4月9日逝世；他1947年與仍為公主的伊麗莎白結為連理，自1952年公主登基為女王至今，菲立普親王創下了英國史上執行王室伴侶任務最久的紀錄。

身為希臘王子的菲立普親王與伊麗莎白公主都是維多利亞女王的玄孫，但已是八等親，因此也算不上近親。兩人最初結識於1939年，但由於菲立普空有希臘王子之名卻無領地，因此當時的英國國王喬治六世並不支持這段婚姻，但最終敵不過女兒強拗，同意這樁親事。

兩人大婚後育有三子一女，分別是1948年出生的查爾斯王子、1950年出生的安妮長公主、1960年出生的安德魯王子與1964年出生愛德華王子。

屠圖大主教╱90歲，南非 諾貝爾和平獎得主

屠圖大主教。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主，南非人權運動者屠圖(Desmond Tutu)大主教於12月26日去世。

屠圖素有「南非的良心」之稱，畢生為南非乃至世界人權發聲不遺餘力，敢言中有幽默感，早年致力於反對南非種族隔離政策，主張非暴力抗爭，協助轉型正義；在南非種族隔離已成往事後，但屠圖並未因此而停止為南非的不義發聲。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)形如屠圖猶如明亮燈塔，鼓舞全球好幾個世代；全球政要及領袖也一致稱讚，屠圖不屈不撓對抗不公，幫助他的國家南非擺脫種族主義的枷鎖。

全斗煥╱90歲，南韓前總統 光州事件留罵名

前韓國總統盧泰愚(左)與全斗煥(右)1996年遭到審判。(路透)

曾任南韓第11、第12屆總統的全斗煥(Jeon Du-hwan)11月23日因多發性骨髓瘤於首爾家中病逝。

全斗煥1955年畢業於陸軍士官學校，1979年10月前總統朴正熙(Park Chung-hee)遇刺身亡後，擔任聯合調查本部本部長並策劃「雙十二軍事政變」，推翻代理總統崔圭夏(Choi Kyu-Hah)，還在光州鎮壓為此掀起的示威，實施鐵腕統治，晚年官司纏身。

1980年光州發生大規模518民主示威，全斗煥血腥鎮壓造成大量平民傷亡。他卸任後因被控製造內亂和叛亂罪被判無期徒刑，1997年12月獲得特赦，但從未就光州民主運動的血腥鎮壓道歉。

盧泰愚╱88歲，南韓前總統 一生功過參半

曾任南韓第13任總統的前總統盧泰愚(Roh Tae-woo)10月26日過世，他1988年2月至1993年2月擔任韓國第13屆總統，並因與全斗煥都是韓國國軍內的「一心會」(Hanahoe)成員而培養革命情感，私交甚篤。

盧泰愚外交上藉1988年漢城奧運的契機，通過「北方外交」政策與前蘇聯、中國、東歐等社會主義國家實現了外交關係正常化，內政上也因推行最低工資、國民年金、國民健康保險等社會福利政策為韓國發展奠定基礎，一生功過參半。

然而，盧泰愚卻在國內政壇因主導政變，並在1995年收賄6億5400萬美元而於卸任後被判處有期徒刑17年，雖獲次任總統金泳三(Kim Young-sam)特赦，並就光州事件公開道歉，但仍留下不少政治汙點。