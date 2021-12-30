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回顧2021╱收視走下坡 新聞媒體去年大好 今年榮景不再

記者顏伶如／綜合報導
川普常製造話題，在他執政期間，包括紐約時報、華盛頓郵報在內的數位新聞平台，訂閱人數皆暴漲，如今榮景不再。(路透)
川普常製造話題，在他執政期間，包括紐約時報、華盛頓郵報在內的數位新聞平台，訂閱人數皆暴漲，如今榮景不再。(路透)

回顧2020年，總統大選、新冠肺炎疫情及種族紛擾等事件接踵而至，民眾迫切渴望接收訊息，不少新聞媒體因此受益；然而，到了2021年，隨著閱聽人對公共事務興趣降低，加上川普這位話題人物不再是總統，多項調查統計結果均顯示，從電視台、報紙到數位平台的新聞媒體，受歡迎程度已大不如前。

尼爾遜(Nielsen)調查統計顯示，2020年當中，數以百萬計美國民眾的晚間時段主要娛樂，便是收看有線電視新聞台；但在2021年，有線電視新聞網(CNN)周一到周五上班日晚間黃金時段收視率卻比2020年下跌38%，福斯新聞網(Fox News)同樣縮水34%，MSNBC新聞台收視表現則減少了25%。

傳統三大電視網的晚間新聞，收視率走下坡的狀況則較不嚴重。尼爾遜統計顯示，美國廣播公司(ABC)「今夜世界新聞」(World News Tonight)與哥倫比亞廣播公司(CBS)「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)收視率，都比去年降低12%；國家廣播公司(NBC)的「每晚新聞」(Nightly News)收視率則下滑14%。

前總統川普執政期間，包括紐約時報、華盛頓郵報在內的數位新聞平台，訂閱人數皆暴漲，但現在閱聽人已較少造訪這些新聞網站。

媒體分析業者ComScore統計，今年11月間造訪華郵網站的不重複訪客(unique visitors)，比2020年11月減少大約44%，紐時網站今年11月的不重複訪問也較去年11月降低34%。

美聯社報導，某些新聞媒體主管早就看出，2020年的媒體榮景恐怕只是曇花一現；新聞媒體分析師達克爾(Ken Doctor)指出，如今媒體圈遇到的狀況，「完全在預料之中」。

馬里蘭大學新聞系教授羅森史提爾(Tom Rosenstiel)分析，川普任內幾年，有線電視新聞台黃金時段節目設計規畫，幾乎以探討政治對立議題為主，為了吸引固定的觀眾群，到頭來反而限制了節目轉型。

達克爾說，新聞媒體為了開闢收入來源，不得不另覓機會，例如CNN將在明年推出影音串流新服務，還從福斯新聞網挖角資深主播華勒斯(Chris Wallace)加入陣容。

川普 華郵 紐約時報

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