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川普減稅法案實施已4年 民主黨主政仍難以撼動

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普（圖）簽署的2017年減稅法實施迄今四年。（路透）
前總統川普（圖）簽署的2017年減稅法實施迄今四年。（路透）

前總統川普簽署的2017年減稅法實施迄今四年，即使民主黨總統和國會試圖廢除該法的大部分內容，這些圖利富人和企業的減稅措施，卻不太可能在短期內撤銷；甚至有越來越多人相信，被民主黨眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)稱為「美國國會史上最糟糕的法案」，將會持續下去。

川普2017年12月22日簽署的減稅和就業法案(Tax Cuts and Jobs Act)，為高收入的個人和公司減稅，公司稅率從35%大降至21%，並徹底改變美國對企業外國收入徵稅的方式，當時民主黨議員一致投票反對該法。

部分稅務專家對民主黨執政迄今，未能在撤銷川普稅法方面取得重大進展，表示意外；美國企業研究所(AEI)資深研究員波默洛(Kyle Pomerleau)說：「很多人以為公司稅率會上升，占國會優勢的拜登政府可以輕易將個人最高所得稅率從37%提高到39.6%。」

拜登2020年競選期間經常批評川普減稅政策，曾說想取消該法，今年也曾提議將公司稅增至28%。眾院民主黨人曾試圖在拜登社會支出計畫最初版本中，取消減稅措施；眾院籌款委員會9月批准立法文本，將公司稅率提高至26.5%，將個人最高所得稅率提高至39.6%等，但後來在修改社會支出計畫時，卻刪除許多直接針對該法的條款。11月批准的眾院版本社會支出計畫，雖修改川普稅法中的國際條款，但變化遠比拜登最初提議溫和得多。

波默洛表示，減稅和就業法案「可能比一些人願意承認的更接近於兩黨稅收改革。」Urban-Brookings稅收政策中心資深研究員葛列曼(Howard Gleckman)指出，眾院通過的法案雖未明確廢除共和黨大部分稅法，但確實縮小了該法對某些公司和富裕家庭的好處。

至於受到該法影響的個人稅收條款，大部分將在2025年底到期，其中包括為中低收入家庭減稅的條款。屆時兩黨可能會試圖談判，達成取消對高收入者減稅政策的協議，以防大多數納稅人看到自己納的稅上漲。波默洛說：「從長遠來看，稅法會變成什麼樣子，還有待確定。」

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