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曼欽不挺拜登預算案 麥康諾趁機「挖角」：來共和黨吧

記者顏伶如、胡玉立／綜合報導
在民主黨參議員曼欽（左）與民主黨陣營齟齬日深之際，參院多位共和黨領袖已向他招手，稱他若加入共和黨陣營會更自在。（路透）
在民主黨參議員曼欽（左）與民主黨陣營齟齬日深之際，參院多位共和黨領袖已向他招手，稱他若加入共和黨陣營會更自在。（路透）

國家廣播公司(NBC)報導，民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)21日晚間與民主黨參院同僚共同召開黨團特別會議，商討規模將近2兆元「重建美好未來法案」接下來立法步驟。兩天之前，曼欽19日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，他無法支持拜登總統的這項施政法案。

消息人士說，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在視訊會議上說道，法案過關攸關重大，某些經濟學者已表示，倘若法案未能通過，便將調降美國經濟成長的預測。

據悉，曼欽在這場會議中大多數時間都只聆聽，在會議開場時曾經發言，談話內容多半重申對於重建美好未來法案的擔憂。

舒默在會中說，共和黨方面若沒有使出「費力把事拖」(filibuster)的議事杯葛手段，修正版重建美好未來法案可望在明年初交付表決。

另一方面，拜登總統21日表示，他對於與曼欽取得協議感到樂觀。拜登在白宮對媒體說：「有些人以為我不是愛爾蘭人，因為我不記仇。要知道，我是想把事情做好。我覺得重建美好未來法案是有機會通過的。」

被媒體問到曼欽突然反對法案是否違背承諾時，拜登的回答設法淡化雙方之間的緊張。他說：「我跟曼欽會把事情做好。」

在曼欽與民主黨陣營齟齬日深之際，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell) 21日公開向曼欽招手，邀請他支持共和黨。

「我們當然很樂於讓曼欽加入我們的團隊。」麥康諾說： 「我覺得他會更自在。」

麥康諾表示，曼欽19日表明自己將反對「重建美好未來法案」後，白宮和其民主黨同僚的憤怒回應，讓他很驚訝。

麥康諾說，多年來他一直向曼欽示好，這已不是什麼秘密了，只是這位終身民主黨人過去一直抗拒。曼欽本周也曾表示，他「希望」黨內仍有他一席之地。

來源：CBS News

問題是，儘管曼欽與拜登在安全網和氣候變化法案方面看法分歧，曼欽並不完全適合共和黨。在部分焦點文化議題如槍枝和墮胎方面，曼欽立場確實較接近共和黨而非民主黨，但對政府於社會經濟政策中扮演的角色，曼欽的看法比大多數共和黨人寬闊；參院對前總統川普兩次彈劾審判，曼欽也都投票判定川普有罪。

曼欽 民主黨 拜登

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