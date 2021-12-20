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港立法會選舉 直選投票率歷屆最低 親政府建制派全勝

香港特派員李春／香港報導
反送中運動後首場立法會選舉，當局極度緊張，香港各地都有警員站崗巡邏。（路透）
反送中運動後首場立法會選舉，當局極度緊張，香港各地都有警員站崗巡邏。（路透）

香港選舉制度改變後的首場立法會選舉19日投票，這也是首度限定在「愛國愛港」者中選參與治港者，選舉過程大致順利，投票率只有30.2%，為歷屆最低。

親政府建制派候選人因泛民主派杯葛參選，在選舉中全部勝出，香港立法會進入「愛國者治港」時代。

香港立法會選舉結束後，行政長官林鄭月娥將於20日赴北京述職，向中國領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況。

香港立法會選舉日，社會氣氛平順，因港府為促投票安排公共交通免費，香港鬧市、景點和百貨公司都人潮如織，有兩個地鐵站要臨時實施人流管制。

香港立法會在反送中運動後首場選舉，事前當局極度緊張，高調宣示將安排上萬警察包括便衣特務，及逾千廉署人員上街執法。選舉日清晨起巡梭港島和九龍市區，投票站旁多停泊警車，主要街道有警車巡邏，地鐵站內有武裝警員搜查年輕人背包。全日沒有公布發生與選舉相關的社會事件。

香港立法會換屆本應在去年，在反送中運動後推遲一年，而中國全國人大常委會以完善為名，大幅改變香港選舉制度。立法會變化主要有三：一是擴大議席，由原70席增至90席；二是增設選舉委員會議席，令立法會有選委會互選、功能組別間選、地區直選三種；三是擴大間接選舉議席，縮小直接選舉議席，選委會1500互選40席、28個功能組別選出30席，原五大選區擴為十選區直接選舉出20席。

因屬直接選舉，香港地區直選的投票率最受關注，上屆香港立法會選舉有378萬登記地區選民，最終投票率約58%。

根據香港選舉委員會公布，港立法會選舉本屆選民人數為447萬2863人，有135萬680人投票，投票率30.2%。根據港官方資料，在歷屆議會選舉中，投票率最低的是1996年的35.8%，近三屆的投票率依次是45.2%（2008年）、53.05%（2012年）、58.28%（2016年）。

香港 投票 地鐵站

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