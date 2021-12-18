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亞裔婦常攜巨款 遭快閃劫匪鎖定

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
華盛頓郵報17日報導，警方指出，歹徒推測上了年紀的亞裔婦女不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易成為搶劫的受害者。（Pixabay圖片）
華盛頓郵報17日報導，警方指出，歹徒推測上了年紀的亞裔婦女不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易成為搶劫的受害者。（Pixabay圖片）

華盛頓郵報17日報導，快閃搶劫(smash-and-grab robbery)犯罪集團歹徒對於鎖定哪些民眾下手，行動目標相當明確；警方指出，歹徒推測上了年紀的亞裔婦女不太使用銀行，通常身懷巨款，特別容易成為受害者。

報導指出，調查人員統計發現，去年10月到今年9月間，快閃搶劫案例幾乎每天發生，歹徒犯罪手段愈發猖狂；警方指出，一個由六名男性組成的犯罪集團，在加州亞裔居民眾多的聖荷西(San Jose)犯下搶劫、竊盜、破門盜竊等共70多起案件，在舊金山灣區其他城市也犯案至少177次。

加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)地區檢察官辦公室的檢察官瑪莉莎‧麥克奇諾恩(Marisa McKeown)表示，這個犯罪集團每次行搶的得手金額在500元至2000元之間，但若加上歹徒得手的其他物品，可能價值超過數十萬元。

聖荷西警方日前逮捕了這六名年齡在21歲至27歲之間的搶嫌；聖塔克拉拉郡地方檢察官羅森(Jeff Rosen)打算以刑責比竊盜罪來得重的「仇恨犯罪」起訴嫌犯，指搶匪作案時曾以族歧視用詞斥喝數名受害者。

報導也指出，快閃搶劫犯罪集團不僅挑選亞裔老婦為行搶對象，更也透過屢次犯案不斷更新犯罪手法。

檢方調查發現，歹徒會在亞洲超市停車場盯梢，鎖定獨行、落單的亞裔婦人，犯罪集團出動多輛車，前後包夾受害婦女的車子，使其動彈不得。

搶劫過程中，犯罪分子直接砸破被害人的車窗，迅速奪走皮包以及婦人從超市購得的商品，車內若有其他有價值的物品也一併掃空，之後揚長而去。

華郵報導，這些搶劫案例不僅讓受害者身心嚴重受創，更讓亞裔社區深受其害，一般民眾日常出門都擔心遭到暴力攻擊。

「這是非常駭人的經驗。」麥克奇諾恩說，住在聖荷西某些地區的亞裔婦女，若在某些時段上銀行或去超市，會出現極度不安的感受，「這形成了一種氛圍，讓她們覺得自己遲早都將出事。」

聯邦調查局(FBI)8月報告指出，全美仇恨犯罪案件在去年增至12年來新高，尤其是對亞裔和非裔的攻擊暴增；另一份3月報告顯示，一年前新冠肺炎疫情開始以來，反亞裔仇恨犯罪在全國及聖荷西地區增加150%。

亞裔 聖荷西 檢察官

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