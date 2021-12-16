曼欽、拜登「激辯」兒童抵稅福利…2兆預算案難闖關

民主黨參議員曼欽因不支持拜登總統背書的兒童抵稅案，將近2兆元的支出法案年底前無法在參院表決通過。（美聯社）

國稅局(IRS)15日發放本月兒童抵稅福利 (child tax credit)，除非國會採取動作，否則透過國稅局按月發放的兒童抵稅福利，15日將是最後一筆撥款，其餘金額將留待明年報稅時抵扣。

根據疫情紓困法案，這波兒童抵稅福利半數金額從今年7月至12月逐月自動發放，六歲以下兒童每人每月自動發放最高300元，6歲至17歲兒童每人每月最高發放金額則為250元；另一半金額將留待明年報稅時領取。

由於拜登 總統與民主黨 中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)對於兒童抵稅福利(child tax credit)意見相左，民主黨社會安全網支出法案面臨卡關；國家廣播公司(NBC)報導，了解參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)辦公室行程規畫的四名消息人士透露，原本民主黨參議員打算在年底前讓法案過關，但如今已經落空，只能明年繼續努力。

華盛頓郵報報導，參院民主黨團原本打算在聖誕節之前通過規模將近2兆元的支出法案，但拜登與曼欽15日對話陷入僵局，雙方對於經濟項目的規模與內容意見不同，法案能否過關儼然出現變數。

雖然磋商已持續進行數日，但雙方歧見突然產生。報導指出，拜登希望經濟政策得以全面保留，項目不要遭到大幅刪減，曼欽則堅持預算應盡量降低；最近幾周民主黨高層在公開談話中稱，法案磋商獲得良好進展，但拜登與曼欽私下討論卻爆發激辯，形成明顯對比。

法案陷入僵局讓民主黨籍國會議員倍感挫折，也覺得不耐煩，因為黨內同僚已經花了數月時間精簡原本目標遠大的支出法案，只為了贏得曼欽支持。

報導指出，某些民主黨員對於被視為法案亮點的擴大兒童抵稅福利如今命運未卜格外介意，因為聯邦兒童抵稅計畫即將到期，全國約有3500萬戶家庭在這項計畫架構下每月領取抵稅福利。倘若未能找到解套方案，12月15日就是這些家庭最後一次領取兒童抵稅福利款項。

其他民主黨員則私下討論應該調整策略，在今年剩餘最後幾周時間，集中火力處理投票權改革。

國家廣播公司分析，由於曼欽不支持，舒默無法湊足讓法案過關的50票門檻，支出法案只好等到年底假期結束之後，明年1月復會時繼續討論。消息人士指出，拜登與曼欽的對話「非常不順利」。

報導指出，其實法案還有其他內容也仍在協商中，例如州稅與地方稅條款、甲烷規定等，對於法案進入程序表決之前可能遭遇的障礙，民主黨籍參議員仍需要努力排除。

來源：POLITICO