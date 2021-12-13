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好消息來了 學者：明年夏季通膨將趨緩 本月油價可望先下跌

記者顏伶如╱綜合報導
全美消費者物價指數飈升到12個月以來的最高幅度，民眾大喊吃不消。但專家稱再忍耐到明年中就會好轉。圖為在華盛頓州的汽油本月10日升到4元一加侖。 (美聯社)
全美消費者物價指數飈升到12個月以來的最高幅度，民眾大喊吃不消。但專家稱再忍耐到明年中就會好轉。圖為在華盛頓州的汽油本月10日升到4元一加侖。 (美聯社)

一路走高的通貨膨脹，讓全美民眾叫苦連天。美聯社報導，根據經濟學者分析，最糟糕的處境莫過如此，接下來可望否極泰來。對一般民眾來說，「最有感」的改變將是能源價格降低，根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)預報，油價上個月創下2014年以來的平均每加侖3.39元新高點之後，12月可望跌至平均每加侖3.13元。

阿默普萊斯金融公司(Ameriprise)首席經濟專家普萊斯(Russell Price)表示，通膨在今年12月及明年1月間可能上看7.1%，但過了這波高峰期後，可望在2022年夏季降至大約4%，到了2022年底則進一步走低，大約在3%以下，2023年全年期間的通膨估計維持超過2%以上。

消費者物價已連續12個月上漲，今年11月間漲幅為6.8%，創下39年以來新高；美聯社報導，許多經濟學者估計，通膨高漲大概只會再持續幾個月，到了2022年後便在諸多因素影響下趨於平緩，1970年代或1980年代初期通膨飆破10%且長久存在的惡夢，應該不至於重演。

報導指出，美國家庭最快在未來幾周，就能感受到經濟壓力略為減輕；原油、天然氣在全球市場的價格已開始下降，連帶使得汽油及家庭暖氣開銷跟著減少，儘管經濟其他領域物價仍然節節攀升，通貨膨脹將因此獲得某種程度的控制。

經濟學者指出，進入2022年之後，通膨可能依舊維持在比新冠疫情爆發之前更高的水準。過去十年間，通膨大多保持在2%以下，2015年間一度跌到負數，當時通膨過低也曾引發專家學者擔憂，因為通膨過低意味著即將進入經濟疲軟。

薪資處理數據公司ADP首席經濟學者理查森(Nela Richardson)分析，這波高通膨將不容易找到解決之道，「通膨終將趨緩並不等於物價也將跟著降低，物價還是會上漲的」；理查森說：「通貨膨脹率是下降沒錯，物價指數則沒降低。」

阿默普萊斯金融公司的普萊斯分析，通膨即將趨於緩和的原因之一便是供應鏈危機出現改善。隨著從電腦到貨櫃等各種商品變得供應齊全，通膨將因此降低。他說：「供應鏈出現空前嚴重的中斷問題，對任何人都沒好處。」

聯邦準備理事會(Federal Reserve)的角色扮演也將發揮影響；華爾街人士預估，聯準會本周就會宣布將加快結束旨在支持經濟的每月購債計畫，如此一來將有更多空間可以開始調高短期利率。

通貨膨脹 供應鏈 華爾街

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