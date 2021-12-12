我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

喜萊莉：川普2024會「捲土重來」國家將面臨成敗抉擇

編譯孫梁／綜合11日電
2016年總統大選中敗給川普的前國務卿喜來莉‧柯林頓接受「今日秀」訪問時預測，川普2024年一定會再參選總統。（截自Today電視畫面）
2016年總統大選中敗給川普的前國務卿喜來莉‧柯林頓接受「今日秀」訪問時預測，川普2024年一定會再參選總統。（截自Today電視畫面）

2016年總統選戰中敗陣的前國務卿喜萊莉·柯林頓（Hillary Clinton），在12日將播出的訪談節目中預測，前總統川普2024年將再度競選總統，國家因此將面臨成敗的抉擇；柯林頓還提到她2016年11月準備發表的勝選演說，但因川普意外獲勝而從未面世。

柯林頓表示：「假如我現在打賭下注，就斷定川普會再度競選。但他若重新出山，將給美國帶來嚴重後果，希望民眾明白，這關乎國家的成敗。」

但川普始終避免明確表態是否參選，儘管他曾暗示過會參選，但幕僚認為，川普在明年的期中選舉前不會做出決定。

柯林頓說，川普若決定參選，選民必須做出明確的選擇，「難道我們能對謊言和虛假訊息、對有組織的破壞法治和國家體制讓步嗎？難道我們真能容忍嗎？」

來源：TODAY

柯林頓回顧了她在網路課程「堅韌的力量」(The Power of Resilience)中提到她2016年的敗選，在朗讀她為大選勝利準備的勝選演說以及談到已故的母親時，她的情緒激動，並且坦承她沒有準備敗選演說。

線上教育串流平台MasterClass發布柯林頓讀出了當年講稿的部分內容。

柯林頓說：「我們在競選的最後10天遇到諸多坎坷，但我仍相信能夠克服，因此我在準備的勝選演說中暢談自己的人生經歷，通過我母親的一生來強調我是如何成為美國第一位女總統。我希望每個人都站在前人的肩膀上，借鑑前人的經驗。」

柯林頓試圖用未曾使用的勝選演說來說明首位女總統意味著什麼，如其中包括「我會晤了在婦女沒有投票權的時代出生的女性，她們為了今天晚上等了100年；我會晤了不理解為何美國沒有女總統的男女孩童。如今他們和全世界都看到了，在美國，每個男女兒童只要努力，任何夢想都能實現，甚至當選為美國總統。」

柯林頓然後話鋒一轉，描述了她心中的美國：「這是一個婦女受到尊重、移民受到歡迎、老兵受到尊崇、家長得到支持、工人得到公平報酬的國家；這是一個我們相信科學、我們看到每個人的潛力而不是缺點、婚姻是正確，而歧視是錯誤的國家。無論任何人、相貌如何、來自哪裡以及愛什麼人，概莫能外。」

柯林頓 川普 期中選舉

上一則

龍捲風狂襲／阿州養老院被吹垮1死 田州也重創4人罹難

下一則

龍捲風狂襲／伊州亞馬遜物流中心塌 至少6死仍多人受困

延伸閱讀

川普寫真集上市 親筆稱喜歡金正恩 諷拜登與北韓僵持

川普寫真集上市 親筆稱喜歡金正恩 諷拜登與北韓僵持
以色列總理祝賀拜登當選 川普大爆粗口

以色列總理祝賀拜登當選 川普大爆粗口
美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話

美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話
前新州州長克利斯蒂：去年就是被川普傳染新冠病毒

前新州州長克利斯蒂：去年就是被川普傳染新冠病毒

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
倫敦接種站桌上4日擺放一瓶尚未使用的輝瑞疫苗。（美聯社）

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

2021-12-04 11:30

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？