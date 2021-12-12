喜萊莉：川普2024會「捲土重來」國家將面臨成敗抉擇

2016年總統大選中敗給川普的前國務卿喜來莉‧柯林頓接受「今日秀」訪問時預測，川普2024年一定會再參選總統。（截自Today電視畫面）

2016年總統選戰中敗陣的前國務卿喜萊莉·柯林頓 （Hillary Clinton），在12日將播出的訪談節目中預測，前總統川普 2024年將再度競選總統，國家因此將面臨成敗的抉擇；柯林頓還提到她2016年11月準備發表的勝選演說，但因川普意外獲勝而從未面世。

柯林頓表示：「假如我現在打賭下注，就斷定川普會再度競選。但他若重新出山，將給美國帶來嚴重後果，希望民眾明白，這關乎國家的成敗。」

但川普始終避免明確表態是否參選，儘管他曾暗示過會參選，但幕僚認為，川普在明年的期中選舉 前不會做出決定。

柯林頓說，川普若決定參選，選民必須做出明確的選擇，「難道我們能對謊言和虛假訊息、對有組織的破壞法治和國家體制讓步嗎？難道我們真能容忍嗎？」

來源：TODAY

柯林頓回顧了她在網路課程「堅韌的力量」(The Power of Resilience)中提到她2016年的敗選，在朗讀她為大選勝利準備的勝選演說以及談到已故的母親時，她的情緒激動，並且坦承她沒有準備敗選演說。

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柯林頓說：「我們在競選的最後10天遇到諸多坎坷，但我仍相信能夠克服，因此我在準備的勝選演說中暢談自己的人生經歷，通過我母親的一生來強調我是如何成為美國第一位女總統。我希望每個人都站在前人的肩膀上，借鑑前人的經驗。」

柯林頓試圖用未曾使用的勝選演說來說明首位女總統意味著什麼，如其中包括「我會晤了在婦女沒有投票權的時代出生的女性，她們為了今天晚上等了100年；我會晤了不理解為何美國沒有女總統的男女孩童。如今他們和全世界都看到了，在美國，每個男女兒童只要努力，任何夢想都能實現，甚至當選為美國總統。」

柯林頓然後話鋒一轉，描述了她心中的美國：「這是一個婦女受到尊重、移民受到歡迎、老兵受到尊崇、家長得到支持、工人得到公平報酬的國家；這是一個我們相信科學、我們看到每個人的潛力而不是缺點、婚姻是正確，而歧視是錯誤的國家。無論任何人、相貌如何、來自哪裡以及愛什麼人，概莫能外。」