Vuity眼藥水能治老花眼 FDA批准上市 30天80元

可取代老花眼鏡的眼藥水Vuity已獲食藥局(FDA)批准，每隻眼點一滴，15分鐘見效，視力保持六到十小時。（取自臉書）

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )今年10月批准可暫時治療老花眼的眼藥水Vuity終於上市，滴入眼睛15分鐘後即發生效用，六至十個小時內的視力都會更加清晰，30天份量開價80元，可望代替老花眼鏡，讓千百萬上了年紀而要看近卻看不清楚的民眾受惠。

每眼點一滴 15分鐘見效 6~10小時清晰

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，許多人到了40歲會開始出現老花眼現象，全美多達1億2800萬人受苦於老花眼，而由生技公司艾伯維(AbbVie)旗下專攻視力照護的製藥商愛力根(Allergan)所研發Vuity，是FDA有史以來第一次批准用來治療老花眼的眼藥水。

54歲的她好開心 不再仰賴老花眼鏡

Vuity臨床實驗共750人參加，54歲的多妮‧萊特(Toni Wright)在醫生介紹下參與；她表示實驗之前老花眼鏡隨身配備，無論工作或開車都得戴著，「我心裡很是抗拒，戴老花眼鏡就是一種老化的象徵」。

沒想到實驗的過程讓萊特有了全然不同的感受；她說：「它(指Vuity)完全改變了我的生活。我不再那麼仰賴老花眼鏡，尤其在使用電腦的時候。 」

Vuity實驗的主要研究人華林(George Waring)解釋，眼藥水的作用主要是讓人眼能更自然地縮放瞳孔，「瞳孔縮小的情況下，可以將對焦的距離或深度拉得更長，人眼便能更容易觀看不同距離的東西」。

65歲以上效果有限 夜間也不宜用

Vuity發言人表示，隨著使用者年紀增加，眼藥水效果愈減，最適用於40至50歲的人，65歲以上的人則效果有限；實驗中觀察到的副作用包括頭痛和紅眼，但華林強調：「我們預估這些副作用長期下來是可以忍受的，未來我們仍會做更多正式評估。」

不過Vuity也告誡這款眼藥水並非萬靈丹，也不建議夜晚開車或光源不足的情況下使用這款眼藥水；另外，使用者看近看遠時，短時間也可能出現難以調整遠近焦距的情形。

從醫學的角度來看，治療老花眼並非必要性醫療行為，加上老花眼鏡比較便宜，可以替代Vuity，故Vuity不在保險 給付範圍內。