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Omicron蔓延 CDC：美第1個病例11.15就現蹤

編譯洪毅／綜合10日電
德州北部9日確診兩例Omicron變種病毒株染病例。圖為德州休士頓機場一女子送別母親時相互擁抱。（Getty Images）
德州北部9日確診兩例Omicron變種病毒株染病例。圖為德州休士頓機場一女子送別母親時相互擁抱。（Getty Images）

新冠Omicron變種病毒在美國出現時間可能要再往前推；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國首位染疫者出現症狀可追溯到11月15日，而且目前已有社區傳播跡象，但病例多屬輕症。

另一方面，愈來愈多學者推測，新冠肺炎最終將成為地方性、季節性的流行病，其傳播路徑可能有跡可循，而今年冬季就需特別留意。

CDC於10日表示，目前美國已知第一位Omicron病毒染疫者於11月15日出現症狀，曾有出國旅遊史，早於12月1日確診的加州民眾，甚至早於最早發布Omicron病毒存在的南非公衛學者。

目前全美已知Omicron病毒染疫者共43人，33%在確診前14天內曾有出國旅遊史，79%已完成接種疫苗，已接種補強針者占33%，曾染疫康復後在染上Omicron病毒者占14%；這些染疫者遍布全國22個州，顯示已有社區傳播的跡象。

Omicron病毒傳染力似乎比Delta變種病毒更強，但目前美國多數案例的症狀僅為咳嗽、倦怠、鼻塞、流鼻水；皆為輕症，沒有死亡案例，只有一人曾經住院兩天，但進一步的傳染力及威脅性數據仍有待觀察。

一些學者正在研究新冠病毒的傳播軌跡，預期新冠病毒最終將從「大流行」轉變為地方性、季節性的流行病，原因是儘管今年初開始廣泛接種疫苗，但是這兩年間的病例軌跡有相似之處，例如春季升溫後趨緩，到夏季又激增在趨緩，接著是冬季的嚴峻疫情

目前仍有許多待解之處，例如為何夏季通常病毒傳播較慢，民眾也甚少待在室內而群聚感染機率理應降低的時候，病例數還會激增；此外，從南方、東北部到西岸等，個地方性的疫情狀況也有待分析。

但不論如何，近期疫情又有升溫跡象，平均每日逾12萬人確診，較30天前高62%；雖然軌跡研究目前仍有許多待解之處，但是從去年的前車之鑑到當前的疫情發展，都顯示將步入的冬天不可不慎，特別是東北地區。

研究軌跡的匹茲堡大學公衛教授伯克(Donald Burke)就說，北方「肯定」會出現一波疫情。

Omicron 疫情 變種病毒

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